يوفنتوس يقدم مبلغًا وباولو ديبالا للحصول على محمد صلاح نجم ليفربول

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي بدأ في وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التبادلية مع نادي ليفربول، والتي تتضمن المصري الدولي محمد صلاح، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ووصفت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، تلك الصفقة، بأنها ستكون ”صفقة القرن“، في حالة نجاحها.

وأضافت بقولها، إن يوفنتوس عرض على ليفربول ضم محمد صلاح مقابل حصول الريدز على خدمات ديبالا، إضافة إلى مبلغ مالي كبير.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت رغبة يوفنتوس في التعاقد مع صلاح مقابل 175 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت ”صن“ إلى أن نادي يوفنتوس يضع محمد صلاح على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي يشترط فيه الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول توفير البديل القادر على تعويض رحيل صلاح.

وتابعت بقولها: ”المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي أبدى إصراره على ضم محمد صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى البيانكونيري، الموسم المقبل؛ لتعزيز صفوف الفريق بصفقات مميزة، بعد إتمام التعاقد مع الويلزي آرون رامسي، لاعب آرسنال الإنجليزي“.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويواجه محمد صلاح أزمة ثقة في المباريات الأخيرة التي غاب فيها عن التهديف، سواءً في البريميرليغ أو دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، فإن ديبالا لم يعد خيارًا أساسيًا في تشكيلة يوفنتوس، بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو، وهو ما يعزز فرص رحيله عن الفريق.