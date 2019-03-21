أخبار أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان والدوريات الخمسة الكبرى

شهدت الأحداث الكروية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار المهمة، التي كان محورها كريستيانو رونالدو، وقرار الاتحاد الأوروبي النهائي فيما يخص عقوبته على الاحتفال المشين في مباراة يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

وكان لسوق الانتقالات في الميركاتو الصيفي المقبل نصيب من اهتمامات الصحافة الأوروبية، إضافة إلى التصريح المثير للجدل، الذي أدلى به الفرنسي بول بوغبا، حول ”حلم“ الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

رونالدو ينجو من الإيقاف

تنفست جماهير نادي يوفنتوس الصعداء، اليوم الخميس، بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ”يويفا“، في واقعة الاحتفال المشين المثير للجدل، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقرر ”يويفا“ تغريم رونالدو 20 ألف يورو، على خلفية الاحتفال المشين في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بإياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي نفس العقوبة التي تم فرضها على الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لاحتفاله بذات الطريقة في مباراة الذهاب.

وفي إحصائية رقمية طريفة، رصد موقع ”غول“ العالمي، قيمة العقوبة المفروضة على رونالدو، مقارنة بالأجر الذي يحصل عليه.

وقال ”غول“: إن عقوبة رونالدو لا تمثل سوى 5 ساعات و35 دقيقة، من الراتب الذي ينص عليه عقده مع يوفنتوس، حيث يحصل على حوالي 87 ألف يورو يوميًا.

حلم بوغبا

خرج الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إطار الدبلوماسية، عندما أكد أن اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني يمثل حلمًا لكل لاعبي العالم، خاصة في وجود مواطنه زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للنادي الملكي.

وغازل بوغبا ريال مدريد في تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بقوله: ”أقول دائمًا، إن ريال مدريد حلم أي لاعب، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم، هناك أيضًا المدرب زيدان، واللعب هناك وتحت قيادة زيدان حلم لأي شخص يعشق كرة القدم، الآن أنا لاعب في مانشستر يونايتد، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل“.

وأثارت تصريحات بوغبا ردود فعل غاضبة من جانب جماهير مانشستر يونايتد، التي اتهمت الدولي الفرنسي بالتقليل من شأن مانشستر يونايتد، وذهب بعضهم إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق للفريق، كان محقًا عندما قرر سحب شارة القيادة منه.

على الجانب الآخر، التقطت الصحف الأوروبية الخيط من تصريحات بوغبا، وأشارت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد يرغب بالفعل في ضم بوغبا، وأنه يسعى لإدخال الويلزي غاريث بيل في صفقة تبادلية ضخمة مع مانشستر يونايتد.

ميسي يتدخل في صفقة غريزمان

شهدت صفقة المهاجم الجديد المنتظر في نادي برشلونة الإسباني تطورات جديدة، بعد أن ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروغواياني لويس سواريز، يدفعان إدارة البلوغرانا للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الصيف المقبل.

وأضاف برنامج “ El Chiringuito“ أن برشلونة يتوقع أن يوافق غريزمان قريبًا على إتمام الصفقة، رغم أنه مدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2023.

وتردد أن برشلونة يفاضل بين غريزمان والصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني؛ لدعم خط الهجوم الموسم المقبل.

عودة إيكاردي

شارك اليوم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في مران فريقه إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد غياب استمر 6 أسابيع.

وكان آخر مران شارك فيه إيكاردي رفقة الإنتر يوم 13 فبراير الماضي، وبعدها تم سحب شارة القيادة منه، ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع النيراتزوري.

ويمكن أن يستدعي المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي نجمه لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو، يوم 31 مارس الجاري في الدوري الإيطالي.

ولا تزال الشكوك تحيط باستمرار إيكاردي في صفوف إنتر ميلان الموسم المقبل، في ظل العروض الإيطالية والأوروبية التي يتلقاها للرحيل عن سان سيرو.

قطر تحسم مصير نيمار

يبدو أن أيام البرازيلي نيمار دا سيلفا أصبحت معدودة في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن تردد أنه قرر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويشعر نيمار بأنه أخطأ بقراره في الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى الليغا مرة أخرى، ولكن عن طريق الخصم التقليدي للبارسا.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مصير نيمار أصبح مرتبطًا بقرار دولة قطر، حيث تملك هيئة الاستثمار القطرية نادي باريس سان جيرمان، وستكون لها الكلمة الفاصلة في استمرار نيمار أو رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، الراغب بشدة في الحصول على خدمات البرازيلي الدولي.

ويمكن أن يكون ضم نيمار إلى الملكي عبر صفقة تبادلية تتضمن حصول باريس سان جيرمان على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، إضافة إلى مبلغ مالي كبير.