أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

ما الصفقة الثانية التي ينتظرها نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن تعاقد رسميًا مع البرتغالي إيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي؟

كان هذا هو التساؤل المهيمن على التقارير الصحفية الأوروبية، اليوم الأربعاء، في ظل تركيز الجميع على الميركاتو المدريدي المنتظر بنهاية الموسم الجاري، بعد أن تولى الفرنسي زين الدين زيدان مهمة تدريب الملكي مرة أخرى، بوعد من رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن يوفّر 300 مليون يورو للصفقات المدريدية الجديدة.

قنبلة بيانيتش وصدمة كوليبالي

المفاجأة الأولى كانت في اتجاه ريال مدريد نحو البوسني الدولي ميراليم بيانيتش، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتحمل تلك الصفقة، حال نجاحها، نكهة الضربة المزدوجة، حيث ستسهم في تعزيز خط وسط الريال بلاعب مميز، يستطيع أداء الأدوار الدفاعية والهجومية على حد سواء، إضافة إلى قدرته على صناعة وتسجيل الأهداف، ومن جهة أخرى فإن ضم بيانيتش سيكون رد اعتبار للريال، بعد أن نجح اليوفي في إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن مدريد إلى تورينو مطلع الموسم الجاري.

وعلى صعيد آخر، يبدو أن رغبة ريال مدريد في ضم السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي الإيطالي، لن تتحقق بسهولة.

فقد أكدت تقارير صحفية إيطالية أن رئيس نادي نابولي أوريليو دي لوريتنس لن يفرّط في كوليبالي بسهولة، ويضع شرطاً تعجيزياً لبيع اللاعب، حيث شدد على أنه لن يتمم الصفقة بأقل من 150 مليون يورو.

بوغبا يغازل ريال مدريد

وفي سياق آخر، غازل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، نادي ريال مدريد، وقال إن الريال حلم لجميع الأطفال وجميع اللاعبين، مشيداً بمواطنه زيدان الذي عاد مجدداً لقيادة الملكي.

ولكن بوغبا عاد وأكد في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أنه سعيد بوجوده في مانشستر يونايتد، مع المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي أعاد بوغبا للتألق، بعد فترة عصيبة عاشها النجم الفرنسي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق للمانيو.

برشلونة يقترب من جوفيتش

وضع نادي برشلونة الإسباني نصب عينيه للتعاقد مع مهاجم جديد بداية من الموسم المقبل، وحسم موقفه، واقترب رسمياً من ضم المهاجم الصربي لوكا جوفيتش، لاعب أنتراخت فرانكفورت الألماني.

وقالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرض رسمي لضم جوفيتش، 21 عاماً، مقابل 50 مليون يورو.

ويحتل جوفيتش المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، بوندزليجا، برصيد 15 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن متصدر القائمة، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

مفاجأة مورينيو

فجّر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أشار إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو يمكن أن يكون المدرب المستقبلي لنادي يوفنتوس في الموسم المقبل، خلفاً للإيطالي ماسيميليانو أليغري.

وقال الموقع إن خورخي مينديز، وكيل أعمال مورينيو، حضر إلى تورينو، وتابع إحدى مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي من الملعب، وأبلغ مسئولي البيانكونيري أن مورينيو مستعد لقيادة الفريق.

ولم يرتبط مورينيو بأي نادي، منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي، علماً بأنه كان قريباً للغاية من قيادة ريال مدريد، إلا أن ثورة اللاعبين الكبار أجهضت مفاوضات عودته إلى النادي الملكي.

الإصابات تضرب ليفربول

خرج ألكسندر أرنولد من معسكر المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن اشتكى من آلام في الظهر، وعاد مرة أخرى إلى ناديه ليفربول للعلاج.

ولم يكن أرنولد هو اللاعب الوحيد الذي يتعرض للإصابة في فترة التوقف الدولي، حيث أصيب أندي روبرتسون في معسكر منتخب أسكتلندا، وعاد إلى الريدز مرة أخرى، كما تعرض السويسري شيردان شاكيري للإصابة أيضاً وخرج من حسابات منتخب بلاده.

وأثارت تلك الإصابات المتلاحقة القلق لدى المدرب الألماني يورغن كلوب، في ظل المرحلة الحاسمة التي تنتظر الفريق سواءً في الدوري الإنجليزي البريمييرليغ، أو دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ليفربول نادي بورتو البرتغالي، وتأكد غياب روبرتسون عن المباراة الأولى في ملعب أنفيلد للإيقاف.