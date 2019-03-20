هل ينضم مورينيو إلى رونالدو في يوفنتوس؟

يواصل جوزيه مورينيو سعيه للعودة لتدريب أحد الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد مؤخرًا.

وزعمت تقارير صحفية إيطالية أن المدير الفني البرتغالي يغازل يوفنتوس لتدريبه في حال رحيل ماسيمليانو أليغري الصيف المقبل.

وقال موقع ”كاليتشيو ميركاتو“: إن خورخي مينديز وكيل أعمال المدير الفني البرتغالي حضر إلى استاد اليانز لمشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي، ليبلغ مسؤولي النادي الإيطالي استعداد مورينيو لتولي المسؤولية في حال رحيل أليغري.

ويعمل مينديز مع كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو في صفوف يوفنتوس، وقد يكون ثالث عملائه في النادي الإيطالي هو مورينيو.

ويعمل مورينيو حاليًا في تحليل المباريات في شبكة (بي.إن سبورتس)، ولا يرتبط بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.