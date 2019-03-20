صفقات كانت رخيصة في 2018 تلهب ميركاتو 2019.. تعرف عليها

تحدثت صحيفة ”ماركا“ عن اللاعبين الذي وصلوا لفرقهم الصيف الماضي في صفقات رخيصة، ومغمورين أو صعدوا للفريق الأول، لكنهم حاليًا أصبحوا محط اهتمام فرق كبرى وبمبالغ مالية خيالية.

ونستعرض أبرز الصفقات التي ارتفعت أسماؤها بشكل كبير هذا الموسم..

الصربي لوكا جوفيتش

يملك إنترخت فرانكفورت حق شراء عقده من بنفيكا مقابل 12 مليون يورو فقط، بينما اللاعب حاليًا تتنافس عليه فرق باير ميونخ وبرشلونة وريال مدريد وثمن بيعه لن يقل عن 60 مليون يورو.

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

دفع إنتر ميلان مبلغ 14 مليون يورو في الصيف للتعاقد معه من فريق راسينغ كلوب الأرجنتيني وما يقدمه المهاجم البالغ من العمر 21 سنة يجعل ثمنه يفوق 50 مليون يورو في الصيف القادم.

الإنجليزي جادون سانشو

دفع بروسيا دورتموند 8 ملايين يورو فقط لضمه من مانشستر سيتي، والذي مازال يملك حوالي 30 في المئة من عقده، وقدمت فرق عروضًا خيالية لضمه حيث يبلغ ثمنه أكثر من 80 مليون يورو وقد يتجاوز 100 مليون يورو في الصيف القادم.

البرتغالي جواو فيليكس

موهبة بنفيكا البالغ 19 سنة والذي أصبح لاعبًا في الفريق الأول يغري كبار أوروبا، خاصة ريال مدريد، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 120 مليون يورو وقد يحصل الفريق البرتغالي عليها الصيف القادم.

البولندي كريستوف بيونتيك

كلف جنوة 8 ملايين يورو وباعه في الشتاء لميلان مقابل 35 مليون يورو، وفي الصيف القادم سيبلغ ثمنه أكثر من الضعف رغم إصرار ميلان على الاحتفاظ بمهاجمه الهداف.

الإيفواري نيكولاس بيبي

اشتراه ليل صيف 2017 مقابل 10 ملايين يورو وهو حاليًا أحد أبرز الهدافين في فرنسا وأوروبا، وعدة فرق إنجليزية ترغب في ضمه ويبلغ ثمنه 5 أضعاف ما دفعه ليل.

الألماني كاي هافيرتز

أحد المواهب الألمانية الصاعدة يبلغ 19 سنة ويقدم موسمًا رائعًا، دفع كبار ألمانيا للتنافس على ضمه، ويقدر ثمنه بأكثر من 50 مليون يورو.

الإنجليزي كالوم هودسون أودوي

نجم تشيلسي الشاب الملتحق بمنتخب إنجلترا الأول يغري بايرن ميونخ الألماني الذي قدم عرضًا أوليًا بلغ 40 مليون يورو، ورفضه البلوز الذي يطالب بأكثر.

الإيطالي نيكولو زانيلو

النجم الإيطالي البالغ من العمر 19 سنة سرقه روما من إنتر ميلان مقابل 4.5 مليون يورو، ويبلغ ثمنه حاليًا 10 أضعاف المبلغ حيث يسعى يوفنتوس إلى التعاقد معه.

المكسيكي راؤول خيمينيز

أعاره بورتو لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي الصيف الماضي ويقدم مستوى مميزًا، دفع الكبار للاهتمام بخدماته وهو ما يجعل فريق البرتغالي يحقق مكاسب كبيرة، إذ من المحتمل أن يبلغ ثمنه أكثر من 50 مليون يورو.