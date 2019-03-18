تطورات الحالة الصحية لديفيد أوسبينا بعد نقله إلى المستشفى فاقدًا الوعي

قال هرنان أوسبينا والد الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي إنه يتحسن عقب إصابته في رأسه خلال مباراة فريقه أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، الأحد، وسيغادر المستشفى الليلة ومن المحتمل غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ونجا نابولي من انتفاضة أودينيزي وفاز 4/2 في الدوري، لكن أثار الذعر بسبب إصابة خطيرة للحارس أوسبينا في رأسه.

واصطدم الكولومبي أوسبينا، المنضم إلى نابولي من آرسنال على سبيل الإعارة، برأسه في منافسه إيغناسيو بويسيتو في بداية المباراة ثم سقط مجددًا في الشوط الأول قبل أن يخرج محمولًا على محفة ويُنقل إلى المستشفى.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي لمحطة تلفزيونية إيطالية بعد المباراة: ”لحسن الحظ، الإصابة ليست خطيرة، خضع لكشف بالأشعة وجاءت النتيجة دون وجود مشاكل، سيبقى تحت الملاحظة لكنه بخير. كان واعيًا“.

وقال والد الحارس لمحطة ”CRC“ الإذاعية اليوم الإثنين: ”لم تتح لي الفرصة للتحدث مع ابني بعد، أعلم أن الأمر على ما يرام لأن زوجتي هناك، قاموا بإجراء أشعة وسلسلة من الاختبارات“.

وأضاف ”من المحتمل جدًا أن يغادر المستشفى الليلة ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين من أجل تعافيه من الإصابة“.