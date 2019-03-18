يوفنتوس يزاحم ريال مدريد على صفقة كريستيان إريكسن

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي يوفنتوس دخل في مفاوضات جادة مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي أجرى اتصالات بالفعل مع وكيل إريكسن، لبحث إمكانية ضم اللاعب إلى البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في منتصف العام 2020، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن مع السبيرز.

ويرغب نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات إريكسن، لتعزيز وسط النادي الملكي، وهي إحدى الصفقات التي جعلها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي على رأس قائمة الأولويات في ريال مدريد، إلى جانب البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ولا يزال مسؤولو نادي توتنهام يرغبون في الحفاظ على إريكسن في صفوف السبيرز وعدم التفريط فيه بنهاية الموسم الجاري، إلا أن نهاية عقده العام المقبل يجعل من الصعب استمراره دون تجديد العقد، حتى لا يرحل بعد عام مجانًا دون أي مقابل.

ووضع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام مبلغًا خياليًا لبيع إريكسن، حيث يصرّ على بيعه بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، ليكون في تلك الحالة أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث سيتفوق في حالة بيعه بهذا المبلغ على البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، ما يعادل 198 مليون جنيه إسترليني.