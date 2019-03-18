واندا نارا تلمح إلى قرب حل أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان

أكّدت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، أنها كانت تثق في فوز الفريق على ميلان في ديربي المدينة الإيطالية، مشيرة إلى قرب عودة زوجها للفريق.

وتفوق إنتر على ميلان 3-2 في قمة المدينة؛ لينتزع من جاره المركز الثالث في الدوري الإيطالي، في غياب إيكاردي البعيد عن المباريات منذ فترة، بعد سحب شارة القيادة منه، ومماطلته في تجديد عقده.

وقالت واندا في برنامجها التلفزيوني Tiki Taka، مساء الأحد: ”كان الجميع يتحدثون عن أزمة النيرازوري، لكنني كنت متأكدة من أن إنتر سيفوز“.

وأوقف إنتر ميلان سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لميلان وقفز إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن ميلان الذي تراجع خطوة واحدة في الترتيب وبات رابعًا.

وعن أزمة زوجها مع النادي، قالت: ”تحدثت إلى ماروتا، رئيس النادي، واقتربنا من الاتفاق في وجهات النظر، ولم يتبقَ سوى القليل، ماورو يحاول التعافي من مشكلته في الركبة التي هي حقيقية وليست ادعاء للإصابة“.

وفي ردّها على الجولة الجديدة من المفاوضات قالت زوجة المهاجم الأرجنتيني: ”ربما يلتقي ماورو مع مسؤولي النادي؛ لأنه لم يتصل بي أحد منهم، من الواضح أنه يمكن أن يقابل المدرب بدوني، لا أحد يعرف ما قاله هو ومارتشيلو سباليتي. مشكلة الجميع هي أنهم يخلطون بين ماورو وواندا“.