شجار ثنائي ميلان يثير غضب غاتوزو.. ضمن أبرز 5 لقطات بعد نهاية الجولة الـ 28 للدوري الإيطالي

بدا ميلان في حالة إحباط بعد خسارته 3-2 أمام إنتر ميلان في قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وغضب المدرب جينارو غاتوزو عندما تشاجر الثنائي لوكاس بيليا وفرانك كيسي على مقاعد البدلاء، والمباراة لا تزال جارية.

وفيما يلي نستعرض أبرز خمس لقطات بالدوري هذا الأسبوع:

* اثنان من لاعبي ميلانو يشتبكان على مقاعد البدلاء

يجب على لوكاس بيليا وزميله فرانك كيسي مواجهة حالة الغضب التي انتابت المدرب جينارو غاتوزو هذا الأسبوع، عقب اشتباكهما على جانب الملعب، ما اضطر زملاء لهما التدخل للفصل بينهما.

ورد كيسي بغضب عندما تم استبداله في الدقيقة الـ 69 ليؤنبه بيليا، وهو بديل لم يشارك في المباراة، وأثار هذا غضب اللاعب القادم من كوت ديفوار أكثر، ما تسبب في مواجهة بين الاثنين، ليمسك اثنان من لاعبي ميلان بكيسي ويبعدانه.

وظهر الاثنان معًا لاحقًا واعتذرا. وقال كيسي: ”كانت فورة حماس بسبب المباراة. كنت غاضبًا عندما استبدلني المدرب“. وقال بيليا: ”أخطأنا في حق أنفسنا. هذا ما لا يجب أن تقوم به أمام الجميع“.

لكن غاتوزو تحدث بصراحة، وقال المدرب الذي يشتهر بحماسه: ”إذا ما كنت رأيتهما، لكنت تدخلت للفصل بينهما. سيشاهدان رد فعلي في الأيام القليلة المقبلة“.

* يوم سيئ للحالمين بمقاعد في دوري الأبطال

أدت هزيمة ميلان إلى أن يتبادل المراكز مع إنتر ميلان ويتراجع للمركز الرابع، وهو آخر مركز مؤهل لدوري الأبطال، وذلك برصيد 51 نقطة. ولا يزال الفريق يبتعد بفارق 4 نقاط عقب فشل الفرق التي تتراجع خلفه في الاستفادة من هذا الإخفاق.

وخسر روما، صاحب المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بنتيجة 2-1 أمام سبال، وتعادل أتلانتا (45 نقطة) 1-1 على أرضه أمام كييفو، متذيل الترتيب، وخسر تورينو (44 نقطة) على أرضه أمام بولونيا المهدد بالهبوط. وكان لاتسيو (45 نقطة) هو الفائز الوحيد ضمن فرق المطاردة، وتقدم للمركز السادس بفوزه 4-1 على بارما.

* رانييري يعاني من نفس مشكلات سلفه

يعاني كلادويو رانييري، المدرب الجديد لروما، من نفس المشكلات التي واجهت سلفه أوسيبيو دي فرانشيسكو.

وبعد أن بدأ مسيرته مع الفريق بالفوز 2-1 على إمبولي، شاهد رانييري فريقه غريب الأطوار يخسر 2-1 أمام سبال المتراجع والذي انتصر في مباراتيه على روما عقب فوزه 2-صفر على الاستاد الأولمبي في وقت سابق هذا الموسم.

وقال رانييري: ”خسرنا أمام فريق انتصر في عدد مباريات أقل منا، لكنه كان أكثر تواضعًا وتصميمًا منا، وأكثر انخراطًا في المباراة. أظهر المنافس كل ذلك في لقاء اليوم“.

”منافسنا كان فريقًا بينما لم نكن نحن كذلك.. كنا عبارة عن مجموعة من اللاعبين الذين لا يملكون الطاقة للقيام بأشياء محددة. البعض الآخر منا كان يعاني من تراجع الثقة، ما جعلهم غير مقنعين في المواجهات الفردية مع لاعبي المنافس“.

*جنوى بطل على غير المعتاد

سجل جنوى هدفين من مصدرين غير متوقعين ليتغلب على يوفنتوس 2-صفر، ليُنزل بالمتصدر أول هزيمة له هذا الموسم.

ونادرًا ما شارك لاعب الوسط ستيفانو ستورارو، الذي سجل الهدف الأول، مع الفريق العام الماضي، عقب معاناته من التهاب في الأوتار عقب إصابته في وتر العرقوب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أول مباراة له مع جنوى منذ بيع يوفنتوس له بعد معاناته لخوض أي مباراة خلال أربعة مواسم قضاها ضمن صفوف البطل.

وسجل المهاجم المقدوني جوران بانديف البالغ من العمر 35 عامًا، والذي شارك أساسيًا في سبع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، الهدف الثاني.

* انتهاء المسيرة التي لم يخسر فيها تورينو أمام مدربه السابق ميهايلوفيتش

شاهد تورينو، الذي لم يخسر في سبع مباريات، مسيرته وهي تنتهي على يد سينيشا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، والذي واجه تورينو لأول مرة منذ أن أقاله النادي قبل 14 شهرًا.

وقال ميهايلوفيتش إنه لا يكنّ أي مشاعر سيئة تجاه ناديه السابق. وقال: ”أشعر بالأسف من أجل الجماهير لكنني ما زلت أعتقد أن الفريق بوسعه التأهل للعب في أوروبا الموسم المقبل“.

وبدا والتر ماتساري، مدرب تورينو، في حيرة بسبب سهولة صناعة بولونيا للفرص.

وقال: ”ارتكبنا أخطاء ساذجة ولم نكن محظوظين أيضًا. كنت آمل أن ننتزع ولو نقطة واحدة، لكن، وفي كل مرة نفقد فيها الكرة، تتلقى شباكنا هدفًا“.