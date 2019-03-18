أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. ”الليغا تملك مرشحًا وحيدًا“

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الاثنين، بأبرز نتائج الدوريات الأوروبية التي جرت، مساء أمس الأحد، وكتبت عن فوز برشلونة على ريال بيتيس وتألق ليونيل ميسي بتسجيله لهاتريك والهزيمة الأولى ليوفنتوس في إيطاليا وديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان وعودة نادي ليفربول لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما اهتمت بالرقم القياسي للحضور الجماهيري في ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار لقاء للسيدات في الدوري الإسباني.

واهتمت الصحف أيضًا بصفقات بعض اللاعبين كالفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي دي ليخت واللذين تربطهما التقارير الإعلامية ببرشلونة ويوفنتوس.

الصحف الإسبانية

سبورت

اهتمت الصحيفة الكتالونية بفوز برشلونة على ريال بيتيس 4-1 واقترابه من لقب الليغا، وكتبت: ”الليغا تملك مرشحًا وحيدًا“، وأكدت على تألق ميسي بهاتريك وابتعاد الفريق بـ10 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

كما اهتمت الصحيفة بالرقم القياسي للجماهير في ”واندا ميتروبوليتانو“ في لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الدوري الإسباني للسيدات، وهزيمة إسبانيول في ملعبه أمام إشبيلية.

ماركا

ركزت الصحيفة على الرقم القياسي للحضور الجماهير للقاء في الدوري الإسباني للسيدات بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة والذي بلغ 60739 مشجعًا في واندا ميروبوليتانو.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على ريال بيتيس وهاتريك ميسي الذي جعل لقب الليغا أقرب للفريق الكتالوني بالابتعاد 10 نقاط عن أقرب مطارديه.

موندو ديبورتيفو

خصصت الصحيفة الكتالونية صفحتها الأولى لفوز برشلونة رجال وسيدات في الدوري الإسباني، حيث كتبت عن فوز الفريق أمام ريال بيتيس أنه اقترب من لقب الليغا بعدما رفع الفارق إلى 10 نقاط ”برشلونة بـ10 نقاط على بعد 10 جولات“.

كما أكدت أن فريق السيدات فاز في واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد 2-0 أمام رقم قياسي من الحضور الجماهيري وقلص الفارق عن المتصدر إلى 3 نقاط.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بأخطاء حارس ميلوول التي منحت برايتون العودة في لقاء ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لنصف النهائي بعد اللجوء لضربات الترجيح، كما تحدثت عن لقاءي نصف النهائي والتي تجمع واتفورد بولفرهامبتون ومانشستر سيتي ببرايتون.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ليفربول على فولهام واستعادته لصدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بـ“ديربي الغضب“، والذي انتهى لصالح إنتر ميلان 3-2 في لقاء تنافسي جيد.

كما اهتمت بمحاولة يوفنتوس ضم دي ليخت، قائد أياكس، وكتبت: ”يوفنتوس في مهمة الفوز بصفقة دي ليخت“.

لاغازيتا ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة الإيطالية عن هزيمة يوفنتوس في ظل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فضل المدرب إراحته، كما اهتمت بديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بتألق أنخل دي ماريا وقيادته باريس سان جيرمان للفوز بالكلاسيكو الفرنسي أمام أولمبيك مارسيليا، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني قاد الفريق في السنة الحالية في ظل غياب نيمار وكافاني للإصابة.