تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم في جميع البطولات

شكل تأهل 6 فرق عربية لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والخسارة الأولى ليوفنتوس وفوز إنتر ميلان على جاره ميلان بديربي الغضب في إيطاليا وعودة ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز أبرز نتائج يومه الأحد في اللقاءات التي جرت في أوروبا وإفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى فوز برشلونة الرباعي على ريال بتيس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

عاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز صعب خارج ملعبه أمام فولهام 2-1 ليرفع رصيده ل76 نقطة مقابل 74 لمانشستر سيتي الذي لعب لقاء أقل.

وضيع تشيلسي فرصة الصعود تعزيز حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام إيفرتون 2-0 ليبقى في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

الدوري الإسباني

وسع برشلونة الفارق عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد إلى 10 نقاط بعد فوزه على ريال بتيس 4-1 منها هاتريك لنجمه ليونيل ميسي ليرفع رصيده لـ66 نقطة من 28 جولة.

و اشتعل صراع المركز الرابع بعد تعادل خيتافي أمام فالنسيا ليتجمد رصيده في 46 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن ديبورتيفو ألافيس و3 نقط عن إشبيلية الفائز على إسبانيول برشلونة 1-0 .

وفي صراع البقاء حقق فياريال نتيجة جيدة وفاز على رايو فاليكانو 3-1 ليرفع رصيده لـ29 نقطة ويبتعد عن منطقة النزول ب4 نقاط.

الدوري الإيطالي

تلقى يوفنتوس المتصدر أول هزيمة هذا الموسم بعد خسارته أمام جنوة 2-0 في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي الهزيمة التي استغلها نابولي لتقليص الفارق عن الصدارة ل15 نقطة بعد فوزه على أودينيزي 4-2 بعدما رفع رصيده ل60 نقطة.

وحسم أنتر ميلانو ديربي الغضب أمام جاره ميلان 3-2 ليستعيد المركز الثالث برصيد 53 نقطة مقابل 51 نقطة لميلان الذي تراجع للمركز الرابع.

كما استعاد لاتسيو توازه وحقق فوزا كبيرا على بارما 4-1 ليبقى في الصراع حول التأهل لدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي حيث رفع رصيده ل45 نقطة في المركز السابع ويملك لقاء مؤجل.

الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند بعدما سحق فريق ماينز 6-0، ورفع رصيده للنقطة 60 بعد 26 جولة.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

بلغت فرق نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي من تونس والزمالك المصري والهلال السودداني دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي جرت لقاءات جولته الأخيرة في دوري المجموعات الأحد.

ففي المجموعة الأولى خرج حامل اللقب الرجاء البيضاوي رغم فوزه العريض خارج ملعبه على أوتو ديو الكونغولي 4-1، لكنه فوز منح مواطنه حسنية أغادير التأهل بعد فوزه 1-0 على نهضة بركان التي ضمنت التأهل والصدارة منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثانية فاز الصفاقسي على إينوجو النيجيري 1-0 ليتصدر المجموعة أمام مواطنه النجم الساحلي الفائز على ساليناس من بوركينا فاسو 1-0 .

وحسم الهلال السوداني التأهل وصدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه الكبير 4-1 على نكانا الزامبي الذي بلغ بدوره ربع النهائي مستفيدا من هدية مواطنه زيسكو الذي هزم أشانطي كوتوكو الغاني 2-1 .

وتأهل الزمالك المصري متصدرا للمجموعة الرابعة بعد تعادله سلبيا خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري الذي غادر المسابقة.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة بفارق المواجهات المباشرة أمام غور ماهيا الكيني الفائز على بيترو أتلتيكو الأنغولي 1-0 .

الدوري الفرنسي

قاد الأرجنتيني أنخل دي ماريا باريس سان جرمان للفوز 3-1 أمام أولمبيك مارسيليا بتسجيله هدفين، ليحسم كلاسيكو فرنسا ويوسع الفارق ل20 نقطة عن أقرب مطارديه ليل ولقاء مؤجل يجعله يحسم اللقب عمليا قبل 9 جولات من نهاية الدوري الفرنسي.

كأس زايد للأندية الأبطال

حقق الهلال السعودي فوزا صعبا على مواطنه الأهلي 1-0 سجله الإسباني جوناتان سوريانو في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأبطال.