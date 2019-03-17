أليغري: يوفنتوس اختار الوقت المناسب للخسارة

قلل مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، من حدة الهزيمة التي تلقاها فريقه اليوم الأحد أمام جنوى 0-2 في الجولة 28 من الدوري الإيطالي، مشيرًا في الوقت ذاته أن أخطاء اللاعبين كلّفت ”البيانكونيري“ نقاط المباراة.

وقال أليجري لوسائل إعلام محلية: ”توقعت ظهور الفريق بشكل مختلف.. لم نقدم أداء جيدًا، وارتكبنا بعض الأخطاء ثم سجل المنافس هدفه الأول، خسارة اليوم تشبه إلى حد كبير الهزيمة أمام أتالانتا في كأس إيطاليا.. اخترنا المباراة المناسبة للخسارة، لأنها تأتي قبل فترة التوقف الدولية التي ستسمح لنا بالراحة والاسترخاء“.

وعن الهدف الذي سجله ستيفانو ستورارو، المعار من يوفنتوس إلى جنوى، قال المدرب الإيطالي: ”أنا سعيد حقًا من أجل ستيفانو.. إنه شاب جيد وعانى كثيرًا.. غاب عن المباريات نحو عام بسبب إصابة في الأوتار لذلك فهو يستحق ذلك“.

وفقد يوفنتوس ست نقاط فقط هذا الموسم، بتعادله أمام جنوة وأتلانتا وبارما لكنه، لم يخسر في المسابقة لمدة 31 مباراة متتالية، منذ الهزيمة 0-1 أمام نابولي في 22 أبريل 2018.

ويبتعد يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.