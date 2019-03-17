جنوة يلحق الخسارة الأولى بيوفنتوس في الدوري الإيطالي (فيديو)

ألحق جنوة الخسارة الأولى بنادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه 0/2 في إطار منافسات الجولة الـ 28 من المسابقة، الأحد.

وعلى ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن جنوة سجل هدفين في الشوط الثاني، في ظرف 9 دقائق، كان الأول عبر ستيفانو ستيورارو في الدقيقة 72، بتسديدة على يسار ماتيا بيرين حارس يوفنتوس.

ووقّع غوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة 81، بمساعدة كريستيان كوامي.

وهذه الخسارة الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، علمًا أنه الفوز الأول لجنوة على البيانكونيري منذ نوفمبر 2016.

ورفع الفوز رصيد جنوة إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر (مؤقتًا)، في حين ظل يوفنتوس في صدارة الترتيب وفي جعبته 75 نقطة.

وأعلن ماسيمليانو أليغري، أمس السبت، مدرب يوفنتوس غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للراحة، بعد ثلاثيته في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

الدوري الايطالي | جنوى 1 × 0 يوفنتوس | هدف جنوى HD Via : @@if24hd__ pic.twitter.com/ocO9lgJ0DI — انا موت جديد (@OOQQ5050) ١٧ مارس ٢٠١٩