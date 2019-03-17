رسميًا.. مونشي يرفض آرسنال وينضم إلى إشبيلية (صورة)

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، رسميًا، عودة رامون رودريغيز ”مونشي“، المدير الرياضي السابق بالنادي، لتولي نفس المهمة مجددًا عقب رحيله عن روما الإيطالي.

وقال إشبيلية في بيان عبر موقعه الرسمي، إن مونشي عاد رسميًا إلى النادي، وسيبدأ العمل مطلع شهر أبريل المقبل، فيما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر غدٍ الإثنين، بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ورحل مونشي عن روما، عقب إقالة إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني للذئاب، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة والإقصاء من دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

وارتبط مونشي بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي، للعمل مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ سبق أن عملا معًا من قبل في النادي الإسباني.