مباراة جنوى ويوفنتوس.. جماهير الفريقين يطالبون باستعادة ثمن التذاكر بسبب غياب كريستيانو رونالدو

أعربت بعض من جماهير ناديي يوفنتوس وجنوى عن غضبهم، وطالبوا باسترداد أموالهم التي ابتاعوا بها تذاكر مباراة الفريقين، اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي؛ بسبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره جنوى، ضمن لقاء الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وقالت تقارير صحفية إيطالية، إن بعض مؤيدي يوفنتوس وحتى جنوى، طالبوا باسترداد أموالهم وإعادة التذاكر؛ بعد استبعاد كريستيانو رونالدو من المباراة.

ووفقًا لصحيفة ”كورييري ديلا سيرا“، فإن هذا الأمر دفع إلى تدفق المكالمات إلى مكتب التذاكر في جنوى؛ لطلب استرداد الأموال.

والأكثر من ذلك، على نحو غير معتاد، لم يكن جميع المشتكين من مشجعي يوفنتوس، لكن بعض مؤيدي جنوى اشتروا تذاكر فقط لمشاهدة اللاعب الفائز بجائزة ”الكرة الذهبية“ 5 مرات وهو يلعب أيضًا.

وأعلن ماسيمليانو أليغري، أمس السبت، أن رونالدو سيحظى بالراحة، بعد ثلاثيته في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس لعودة تاريخية في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مسجلًا 3 أهداف في شباك أتلتيكو مدريد، وتأهل رفقة السيدة العجوز إلى ربع نهائي المسابقة.

في حين شهدت قائمة اليوفي استدعاء المهاجم الإسباني الشاب بابلو مورينو المولود في مايو 2002.

ويتصدر البيانكونيري الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة عن مطارده نابولي.