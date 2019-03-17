الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه فريق آسي ميلان نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو في ”ديربي الغضب“، بقمة الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

ميلان يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، علمًا أن يوفنتوس يتصدر الكالتشيو برصيد 75 نقطة.

يدخل الروسينوري اللقاء وهو قادم من فوز مهم على حساب كييفو فيرونا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 14 مباراة، وتلقى أربع هزائم، وتعادل في 9 مواجهات.

يقدم الإنتر موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام فريق سبال، وحقق الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وخاض الفريق 27 مباراة حتى الآن، احتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وسيسعى زملاء لوتارو مارتينيز لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لخطف المركز الثالث من ميلان.

ووفقًا لصحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية، فإن سباليتي، مدرب الإنتر، معرض للإقالة في حالة خسارة مباراة الديربي أمام ميلان، خاصة بعد أن ودع النيراتزوري بطولتي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.

نلتقي اليوم ان شاءالله للتعليق على ديربي ميلانو ????⚫️ ⚽️ ????⚫️ ???? pic.twitter.com/BCI43geqFf — Issam Chaouali (@Chaouali1970) March 17, 2019

وأشارت الصحيفة، إلى أن في حالة استمرار سباليتي إذا خسر اليوم، فإن الأمر سيكون بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم فقط.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن سباليتي ستتم إقالته في حالة التعرض لخسارة كبيرة في ديربي الغضب.

وتلعب مباراة اليوم، دورًا حاسمًا في مصير إنتر وميلان بشأن التواجد في المربع الذهبي، والحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالي وهشام الخلصي.