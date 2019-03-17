الموعد والقنوات الناقلة لمباراة جنوى ويوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره جنوى، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بهدف تحقيق انتصار جديد والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بمعنويات كبيرة، بعدما حقق ”اليوفي“ ريمونتادا رائعة وانتصر على أتلتيكو مدريد بثلاثية كريستيانو رونالدو في ملعب ”آليانز بتورينو“، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولكن يوفنتوس يفتقد اليوم لخدمات كريستيانو رونالدو، الذي قرر ماسيمليانو أليغري، مدرب الفريق، إراحته بعد المجهود الكبير له في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة.

ويتربع يوفنتوس على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة. في المقابل، يحتل جنوى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة جنوى ويوفنتوس

تقام مباراة جنوى ضد يوفنتوس في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق حسن العيدروس.