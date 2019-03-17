مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تنطلق، مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) وذهاب قبل نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال بين الهلال والأهلي السعوديين.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الأحد الـ17 من مارس/آذار والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

قبل نهائي كأس زايد:

الهلال VS الأهلي، الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية 1.

كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية):

حسنية أغادير VS نهضة بركان، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

أوتو دويو VS الرجاء البيضاوي، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.

النجم الساحلي VS ساليتاس، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

إينوغو رينغرز VS الصفاقسي، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

نصر حسين داي VS الزمالك، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الهلال السوداني VS نكانا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

الدوري الإنجليزي:

توتنهام هوتسبير VS كريستال بالاس، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

فولهام VS ليفربول، الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

إيفرتون VS تشيلسي، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ريال بيتيس VS برشلونة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

جنوى VS يوفنتوس، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي VS أودينيزي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

ميلان VS إنتر ميلان، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ VS ماينز، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 FR.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS أولمبيك مرسيليا، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.