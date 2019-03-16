تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم في جميع البطولات

شهدت الملاعب الأوروبية والأفريقية والعربية عدة لقاءات في الدوريات المحلية والمسابقات القارية والكؤوس المحلية، كانت أبرزها لقاءات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تأهل 4 فرق عربية لربع النهائي.

الدوري الإسباني

سجل إيسكو هدفا وغاريث بيل هدفا ليمنحا لريال مدريد الفوز على سيلتا فيغو في أول لقاءات عودة الفرنسي زين الدين زيدان كمدرب للفريق خلفا لسولاري.

وعزز ريال مدريد مركزه الثالث برصيد 54 نقطة على بعد 10 نقاط من المركز الخامس، كما قلص الفارق عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد لنقطتين.

ومنح أتلتيك بلباو، برشلونة فرصة تعزيز صدارته للدوري الإسباني ورفع الفارق عن مطارده إلى 10 نقاط بعدما هزم أتلتيكو مدريد 2-0 في لقاء بالجولة 28.

كما أكد ديبورتيفو ألافيس على طموحه في التأهل لمنافسة قارية الموسم المقبل بالفوز على هويسكا 3-1 ليعزز مركزه الخامس برصيد 44 نقطة على بعد نقطة من المركز الرابع الذي يحتله خيتافي الذي لعب لقاء أقل.

وفي لقاء يهم صراع البقاء فاز جيرونا خارج ملعبه على ليغانيس 2-0.

الدوري الإنجليزي الممتاز

في غياب الكبار حقق وست هام يونايتد ريمونتادا رائعة حيث حول تخلفه بـ3-1 أمام هيدرسفيلد حتى حدود الدقيقة 65 لفوز 4-3، كما حقق ليستر سيتي الفوز خارج ملعبه 2-1 أمام بيرنلي رغم لعبه بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 4 بعد رد مدافعه الدولي هاري ماغوير.

كما تعادل بورثموت مع نيوكاسل 2-2.

وأدت النتائج لتعقيد مهمة هيدرسفيلد في مؤخرة الترتيب وتجمد رصيده عند 14 نقطة، بينما ظل بيرنلي في المركز الـ17 بـ30 نقطة ومهدد بالتراجع في حال فوز كارديف سيتي، بينما صعد وست هام للمركز التاسع برصيد 42 نقطة وليستر للمركز العاشر بـ41 نقطة وظل بورثموت في المركز 11 برصيد 38 نقطة ونيوكاسل في المركز 13 برصيد 35 نقطة.

الدوري الألماني

سجل ماركوس ريوس هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليمنح بروسيا دورتموند الفوز على هيرتا بيرلين 3-2 وينفرد بصدارة الدوري الألماني ”مؤقتا“ برصيد 60 نقطة في انتظار مواجهة بايرن ميونخ وماينز.

واستغل لايبزيغ تعادل بروسيا مونشغلادباخ وصعد للمركز الثالث بعد فوز صعب على شالكة بنتيجة 1-0 ويرفع رصيده إلى 49 نقطة.

كما حقق فولفسبورغ فوزا كبيرا على فورتونا دوسلدورف 5-2 وأوجسبورغ على هانوفر 3-1، بينما تعادل شتوتغارت وهوفينهايم 1-1 في باقي لقاءات الجولة 26.

الدوري الإيطالي

وجه سبال ضربة قوية لأحلام روما في الضغط على قطبي ميلان قبل ديربي الغضب وهزمه ـ2-1 ليبقى في المركز الخامس برصيد 47 نقطة على بعد 3 نقط من إنتر ميلان الرابع.

وأحيا سامبدوريا آماله في المنافسة على بطاقة أوروبية بالفوز خارج ملعبه على ساسولو 5-3 ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن المركز السادس، مستفيدا أيضا من خسارة تورينو في ملعبه أمام بولونيا 3-2.

دوري أبطال أفريقيا

صعدت فرق شباب قسطنطينة الجزائري ومازيمبي الكونغولي لدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة بعد فوز الفريق الكونغولي على الفريق الجزائري 2-0 بينما خرج الأفريقي التونسي رغم فوزه على الإسماعيلي المصري 1-0 وتعادله في النقط مع الفريق الجزائري الذي تأهل بفارق النسبة العامة.

وتأهل الأهلي المصري لربع النهائي عن المجموعة الرابعة بعد فوزه الكبير على شبيبة الساورة الجزائري 3-0 ليطيح بالفرق الجزائري من البطولة بعد فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي 2-1.

وتصدر الأهلي المجموعة بـ10 نقاط مقابل 6 لسيمبا التنزاني و8 للفريق الجزائري و7 للفريق الكونغولي اللذان غادرا البطولة.

وفي المجموعة الأولى، حسم الوداد البيضاوي التأهل وصدارة المجموعة بعد فوزه على ماميلودي صان داونز الجنوب أفريقي 1-0 وتأهلا مع لدور ربع النهائي، بينما خرج فريقا لوبي ستار النيجيري رغم فوزه على أسيك ميموزا الإيفواري الذي غادر بدوره المنافسة.

وحقق الترجي التونسي فوزا معنويا على بلاتيوم من زيمبابوي 2-1 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة وكان قد ضمن التأهل والصدارة منذ الجولة الماضية عن المجموعة الثانية، ورافقه فريق حوريا الغيني الذي حقق الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 2-1 ليضمن المركز الثاني ب10 نقاط.

كأس رئيس الدولة الإماراتي

حقق الظفرة مفاجأة مدوية وأطاح بالشارقة متصدر الدوري الإماراتي من نصف نهائي الكأس بعدما تغلب عليه 2-1 في نصف النهائي.

وسيواجه الظفرة فريق شباب الأهلي دبي الذي بلغ النهائي بعد فوز كاسح على الوصل 5-1 ليلعب ثاني نهائي هذا الموسم حيث سبق له بلوغ نهائي كأس الخليج العربي وسيواجه الوحدة في النهائي.

الدوري السعودي

سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله ”سوبر هاتريك“ لفريق النصر السعودي ليقوده لفوز كبير على الوحدة 4-0 برسم الجولة 24 من دوري محمد بن سلمان وقلص الفريق الأصفر الفارق عن المتصدر الهلال لنقطة واحدة بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، لكنه لعب لقاء أكثر من منافسه.

وحقق الاتحاد فوزا كبيرا على الحزم 3-0 ليتخلص من مراكز الهبوط ويصعد للمركز الـ13 بـ22 نقطة.

كأس الاتحاد الإنجليزي

قلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين لفوز 3-2 أمام سوانزي سيتي ليفلت من مفاجآت الكؤوس ويبلغ نصف النهائي.

وبلغ واتفورد نصف النهائي بفوزه على كريستال بالاس 2-1.

وغادر مانشستر يونايتد المسابقة من دور ربع النهائي بعد خسارته 2-1 أمام وولفرهامبتون الذي بلغ نصف النهائي.