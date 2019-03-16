آمال روما بالمربع الذهبي في ترتيب الدوري الإيطالي تتلقى ضربة بالهزيمة أمام سبال

تلقت آمال روما في إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المربع الذهبي ضربة قوية بالخسارة 2-1 أمام مستضيفه سبال، اليوم السبت.

ومنح محمد فارس التقدم بهدف لسبال بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من تياغو تشونيك في الدقيقة 22.

وأجرى كلاوديو رانييري، الذي تولى تدريب روما حتى نهاية الموسم بعد رحيل أوسيبيو دي فرانشيسكو، تغييرين بين الشوطين، وأشرك نيكولو زانيولو ودييغو بيروتي بدلًا من ستيفان الشعراوي وجاستن كلويفرت.

وأثمر ذلك عن ضغط هجومي وأدرك بيروتي التعادل من ركلة جزاء، بعد خطأ ضد إيدن جيكو في الدقيقة 53.

وحصل سبال، الذي يصارع للهروب من الهبوط، على ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب، نفذها أندريا بيتانيا بنجاح في الشباك.

وأهدر جيكو فرصة خطيرة بينما تماسك سبال وخرج بالفوز الثمين.

وتولى رانييري تدريب روما بشكل مؤقت وبدأ مشواره بانتصار 2-1 على إمبولي، لكن هذه الهزيمة أبقت الفريق في المركز الخامس متأخرًا بثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع الذي يلعب ضد غريمه ميلانو غدًا الأحد.

وفاز سامبدوريا 5-3 على ساسولو في مباراة مثيرة اليوم أيضًا.