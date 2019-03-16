ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو لضم جوهرة روما

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت، أن إدارة ريال مدريد الإسباني رصيدت مبلغ 60 مليون يورو للتعاقد مع الشاب نيكولو زانيولو من روما الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“، فإن ريال مدريد رصد مبلغ 60 مليون يورو لضم نيكولو زانيولو الذي يبلغ من العمر 19 عامًا.

ولن يكون طريق ريال مدريد للتعاقد مع زانيولو مفروشًا بالورود، إذ يواجه منافسة من يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن مبعوثي ريال مدريد تواجدوا في مدرجات ملعب الأولمبيكو عندما فاز روما 2/1 على بورتو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وقد سجل زانيولو هدفي روما.

وانتقل زانيولو من إنتر ميلان إلى روما الصيف الماضي مقابل 4.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع الذئاب حتى العام 2023.

وسجل زانيولو 5 اهداف وصنع هدفين في 27 مباراة مع روما الموسم الحالي.

ويتردد أن إدارة ريال مدريد رصدت 300 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.