بعد تقارير عن انفصالهما.. إنتر ميلان يدعم مدربه لوتشيانو سباليتي

قدّم بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، دعمه للمدرب لوتشيانو سباليتي، بعد الخروج من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، والتراجع إلى المركز الرابع في الدوري المحلي.

وودَّع إنتر ميلان الدوري الأوروبي، بعد خسارته 0/1 على ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن ماروتا قوله:“لا يوجد شيء نفعله مع سباليتي، والصعوبات تنشأ بغض النظر عن اسم المدرب، ومع لوتشيانو يجب أن نصل إلى أهدافنا المهمة“.

وأضاف:“حاليًا أعتبر أن إنتر ميلان في مرحلة نمو، والهدف هذا الموسم يمكن أن يكون المركز الرابع فقط، وليس من السهل الوصول إليه لأن هناك منافسين من مستوى عالٍ، لكننا قادرون تمامًا على القيام بذلك“.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، مع تبقي 11 جولة على نهاية المسابقة، علمًا بأنه ودَّع كأس إيطاليا.

ويتردد أن سباليتي لن يبقى مدربًا لإنتر ميلان بعد نهاية الموسم الحالي.