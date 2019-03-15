طرد لاعب كرواتي احتفل على طريقة سيميوني ورونالدو (صور)

تحول الاحتفال المشين الذي قام به الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى ”موضة“ في ملاعب أوروبا.

واحتفل سيميوني في مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، بتلك الطريقة المشينة، وردّ رونالدو الصاع في لقاء العودة، الذي انتهى بصعود اليوفي لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”الصن“ البريطانية، إن ”تينو بليز“، لاعب نادي هايدوك سبليت الكرواتي تحت 19 عامًا، احتفل على طريقة سيميوني ورونالدو في إحدى مباريات الدوري الكرواتي للشباب، التي انتهت لصالح فريقه 3-1.

وأشارت إلى أن حكم المباراة شاهد احتفال اللاعب بتلك الطريقة المشينة، وقام بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه؛ لأنه اعتبر الاحتفال بمثابة ”سوء سلوك“.

وتعرض سيميوني لعقوبة مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا؛ نتيجة هذا الاحتفال المثير للجدل، وفتح اليويفا تحقيقًا آخر في احتفال رونالدو، وسط تضارب الأنباء حول العقوبة المنتظرة على نجم اليوفي، وما إذا كانت ستصل إلى الإيقاف أو الغرامة فقط.