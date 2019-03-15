عقب الخروج من الدوري الأوروبي.. هذا ما طلبه سباليتي من لاعبي إنتر ميلان قبل ديربي الغضب

قال لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان، إن فريقه أخطأ منذ البداية، عقب وداع الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني أمس، وطالب لاعبيه بتطوير الأداء قبل ”ديربي الغضب“ بعد غد الأحد.

وتعادل إنتر سلبيًا خارج ملعبه في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، لكنه فشل في إدراك التعادل، بعدما اهتزت شباكه على أرضه في مباراة العودة، بعد البداية بست دقائق، لتتبخر آخر فرص الفريق في الفوز بلقب هذا الموسم.

وقال سباليتي عقب الخسارة 1-صفر أمس ”لقد افتقدنا القليل من كل شيء. فقدنا التوازن وتوترت أعصاب اللاعبين، واستفاد المنافس من هذا الوضع، عندما بدأنا في التعافي قدمنا أداءً سيئًا، ولم تكن هناك المساحات المناسبة بين المراكز المختلفة“.

واعترف سباليتي أيضًا، بأنه ربما لم يتخذ قرارًا صائبًا بالدفع بالمهاجم كيتا بالدي من البداية، بعد تعافيه مباشرة من الإصابة.

وأضاف ”اختيار كيتا في التشكيلة الأساسية كان متسرعًا بعض الشيء؛ لأنه غاب عن العديد من المباريات، وكان من الصعب عليه استعادة لياقته والانسجام مع إيقاع الفريق“.

وسيلتقي إنتر رابع ترتيب الدوري الإيطالي، مع ميلان الثالث في سان سيرو بعد غد الأحد، في ثاني قمة بينهما هذا الموسم، إذ فاز الفريق في الأولى 1-صفر وهي نتيجة زادت من الضغوط الشديدة على غينارو غاتوزو مدرب ميلان.

لكن هذه المرة يبدو أن موقف سباليتي أصعب، حيث قال ”نحتاج للمزيد من الثقة. ولو نظرنا لهذه المباراة سندرك أننا لم نقرأها بشكل سليم“.

وودع إنتر دوري الأبطال من دور المجموعات في ديسمبر كانون الأول الماضي، وكأس إيطاليا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسيركز الفريق جهوده على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.