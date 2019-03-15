تعرّف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح

شكلت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجرى الجمعة، الحدث الأبرز في عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإياب دور 16 من الدوري الأوروبي، وإقصاء إنتر ميلان المفاجئ، وإصابة عثمان ديمبيلي، وتعاقد ريال مدريد مع المدافع البرازيلي ميليتو، والعقوبة المنتظرة على مانشستر سيتي الإنجليزي.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة الإسبانية بصفقة انتقال المدافع البرازيلي إيدير ميليتو من بورتو لريال مدريد وكتبت: ”أغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد“، بالإضافة إلى ”رسميًا ميليتو نحو ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو ”

كما اهتمت الصحيفة بقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتساءلت “ بيب غوارديولا – برشلونة أو كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي ”.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة الكالتالونية بإصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي، وإمكانية غيابه عن برشلونة لفترة تقارب الشهر وكتبت: ”ديمبيلي خارج دور ربع النهائي “.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل فالنسيا وفياريال لربع نهائي الدوري الأوروبي وخروج إشبيلية، كما اهتمت بعودة الأمل لإيسكو في ريال مدريد، وتعاقد الفريق الملكي مع المدافع ميليتو من بورتو البرتغالي.

سبورت

خصصت الصحيفة الكتالونية عنونها الرئيس، لتجسس برشلونة على مهاجم فرانكفورت الألماني خلال إياب دور 16 من الدوري الأوروبي في ملان، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى إنتر ميلان، والذي أهل الفريق الألماني لدور ربع النهائي.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي والتي قد تغيبه عن دور ربع النهائي.

كما اهتمت بقرعة دور ربع نهائي دوري الأبطال وكتبت: ”القرعة التي تعبد الطريق نحو واندا ميتروبوليتانو .“

الصحف البريطانية

ذا صن

خصصت الصحيفة عنوانها الرئيسي لاحتمال تعرض مانشستر سيتي لعقوبة المنع من التعاقدات لفترتين؛ بعد خرقه لقانون التعاقد مع اللاعبين الصغار، وأكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يستعد للإعلان عن العقوبة في الأيام القادمة.

كما اهتمت بتأهل آرسنال لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد ريمونتادا على حساب رين الفرنسي والفوز في الإياب 3-0 ونشرت صورة لاحتفال أوباميانغ المقنع وكتبت:“ سوبر بطل ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيت ديل سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بإقصاء إنتر ميلان من الدوري الأوروبي، وكتبت “ ليلة الحكم “ في إشارة لمصير المدرب لوتشيانو سباليتي.

كما تحدثت الصحيفة عن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وترقب يوفنتوس لمعرفة منافسه في سنة الحسم للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996.

توتو سبورت

بدورها كتبت الصحيفة الإيطالية عن إقصاء أنتر ميلانو من الدوري الأوروبي على يد فرانكفورت الألماني: يا لها من كارثة “ في إشارة لعدم قدرة الفريق على تخطي منافسه والإقصاء في ملعبه.

كما اهتمت الصحيفة بقرعة دوري الأبطال وانتظار يوفنتوس للمنافس مع الإشارة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود الفريق نحو الحلم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت ليكيب بخروج فريق رين من الدوري الأوروبي على يد آرسنال بعد الخسارة 3-0 في الإياب و4-3 في مجموع اللقاءين وكان الفريق الفرنسي الأخير الذي يودع المسابقات الأوروبية وكتبت: انتهت اللعبة “.