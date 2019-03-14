تعرف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم في جميع البطولات

واصلت الأندية الإنجليزية تألقها على الصعيد الأوروبي حيث بلغ فريقا تشيلسي وأرسنال ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما بلغ فريقين إسبانيين نفس الدور وهما فياريال وفالنسيا بينما شكل خروج حامل الرقم القياسي في الفوز بالدوري الأوروبي إشبيلية على يد سلافيا براغ التشيكي أكبر مفاجآت دور 16 .

وغادر أنتر ميلانو المنافسة بعد خسارة على أرضه وتأهل بنفيكا البرتغالي في أبرز نتائج يومه الخميس.

الدوري الأوروبي

حقق أرسنال الإنجليزي ريمونتادا رائعة في إياب دور 16 من الدوري الأوروبي وحول تأخره ذهابا 3-1 لتأهل مستحق بعد الفوز إيابا 3-0 بعد هدفين لنجمه الغابوني بير أوباميانغ وهدف للشاب إينسيلي مايتلاند ، فيما غادر أنتر ميلانو المنافسة بعد خسارته أمام فرانكفورت الألماني في ملعبه بهدف لصفر سجله المهاجم الصربي لوكا جوفيتش المراقب من برشلونة وريال مدريد .

و أنقذ هدف البولندي ميليك المبكر نابولي الإيطالي من الدخول في حسابات ضيقة رغم فوزه ذهابا 3-0 حيث تمكن فريق سالزبورغ النمساوي من الفوز في الإياب 3-1.

وبلغ فالنسيا ربع النهائي بفضل هدف قاتل من البرتغالي غوديس في الدقيقة 90 والذي منحه التعادل 1-1 أمام كراسنودار ليتأهل 3-2 بمجموع اللقاءين.

ولم يجد تشيلسي أدنى صعوبة في بلوغ دور الربع بعدما جدد فوزه على دينامو كييف الأوكراني في الإياب 5-0 وفي مجموع اللقاءين 8-0 .

وجدد فياريال فوزه على زينت سان بطرسبرغ الروسي 2-1 في الإياب وتأهل لربع النهائي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين.

وخرج إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في الفوز بالمسابقة برصيد 5 ألقاب بعد وقت إضافي للتأهل حيث تلقى خسارة 4-3 أمام سلافيا براغ التشيكي الذي بلغ ربع النهائي بنتيجة 6-5 في مجموع اللقاءين.

واحتاج بنفيكا البرتغالي بدوره لوقت إضافي أمام دينامو زغرب الكرواتي لبلوغ دور ربع النهائي بعد فوزه إيابا 3-0 و 3-1 بمجموع اللقاءين.

الدوري السعودي

صعد فريق التعاون للمركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تعادله مع الفتح 1-1 ليتجاوز الشباب بفارق الأهداف حيث يملك 43 نقطة، فيما ظل تراجع الفتح للمركز الثامن برصيد 33 نقطة.

وحقق فريق الفيصلي الفوز 3-0 أمام القادسية ليصعد للمركز السابع برصيد 33 نقطة، بينما تراجع القادسية للمركز العاشر برصيد 24 نقطة.

الدوري الجزائري

واصل المتصدر اتحاد العاصمة نتائجه السلبية وخسر في لقاء الديربي أمام مولودية الجزائر 3-2 في قمة الجولة 24 ليمنح للمطاردين فرصة تقليص الفارق الذي يصل ل5 نقاط.

ودخل مولودية الجزائر دائرة المتنافسين حيث رفع رصيده ل35 نقطة وأصبح على بعد 10 نقط من جاره لكنه يملك لقاءين مؤجلين يمنحه الفوز بهما فرصة تقليص الفارق ل4 نقاط.