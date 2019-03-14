أندية تشيلسي ونابولي وفالنسيا تبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

تأهلت أندية تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني، الخميس، إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوز البلوز 5/0 على دينامو كييف الأوكراني، في حين خسر نابولي 1/3 أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، لكنه استفاد من فوزه ذهابًا، وكذلك تعادل فالنسيا 1/1 مع كراسنودار الروسي.

وسجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدفين الأول والثاني لتشيلسي في الدقيقتين الخامسة و33، في حين أضاف الإسباني ماركوس ألونسو الهدف الثالث في الدقيقة 45+1.

وسجل جيرو الهدف الشخصي الثالث له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 59، في حين سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وكان تشيلسي قد تغلب 3/0 على دينامو كييف في مباراة الذهاب ليتأهل بنتيجة إجمالية 8/0.

وفي النمسا تقدم أركاديوز ميليك لنابولي في الدقيقة 14، في حين تعادل مؤنس دبور لريد بول في الدقيقة 25.

وسجل فردريك غولبراندسن الهدف الثاني لريد بول في الدقيقة 65، وكريستوف لييتغيب الهدف الثالث في الدقيقة 90، لكن الفوز لم يكن كافيًا، ليتأهل نابولي بنتيجة إجمالية 4/3.

تأهل كذلك فالنسيا الإسباني بعد تعادله 1/1 مع كراسنودار الروسي، مستفيدًا من فوزه 2/1 ذهابًا.

وتستكمل بقية المباريات الليلة، حيث يلعب إنتر ميلان مع آينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا مع دينامو زغرب، وفياريال مع زينيت سانت بطرسبرغ، وإشبيلية مع سلافيا براغ، وآرسنال مع رين.

وتجرى قرعة الدوري الأوروبي غدًا الجمعة، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

سالزبورغ 0 × 1 نابولي | هدف ميليك ???????????????? pic.twitter.com/H5gwWiFyLv — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٤ مارس ٢٠١٩

سالزبورغ 1 × 1 نابولي | هدف دبور pic.twitter.com/aynD51gWsM — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٤ مارس ٢٠١٩

الدوري الأوروبي : سالزبورغ 2 × 1 نابولي .. الهدف الثاني لسالزبورغ .. pic.twitter.com/H80BslUQFY — ForzaCalcio1 (@FCalcio1) ١٤ مارس ٢٠١٩

الدوري الأوروبي : سالزبورغ 3 × 1 نابولي .. الهدف الثالث لسالزبورغ .. pic.twitter.com/FWFFOXTDXS — ForzaCalcio1 (@FCalcio1) ١٤ مارس ٢٠١٩

Krasnodar’ın 19 yaşındaki oyuncusu Suleymanov’un olağanüstü golü. pic.twitter.com/a5jMsRKGfU — Furkan (@daralandafutbol) ١٤ مارس ٢٠١٩