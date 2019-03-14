إنتر غير المستقر يواجه ميلان الواثق في ديربي الغضب

إذا أراد نادي آي سي ميلان إنهاء هيمنة غريمه إنتر، مؤخرًا، في مباريات القمة بينهما، فعلى الأرجح لن يجد فرصة أفضل من مواجهتهما يوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وينافس الجاران على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكن ميلان استعاد بريقه في الوقت المناسب، بينما يبدو إنتر مترنحًا، قبل ”ديربي الغضب“.

وفاز ميلان ثلاث مرات فقط في 16 قمة منذ بداية 2012 ولم يهزم إنتر في الدوري خلال ثلاث سنوات، رغم أنه أطاح به من كأس إيطاليا الموسم الماضي.

ونال ميلان دفعة قوية بانضمام كشيشتوف بيانتك ولوكاس باكيتا، في يناير/ كانون الثاني، ليفوز في آخر خمس مباريات في الدوري واستقبل هدفين فقط في هذه الفترة.

وحصل ميلان على أسبوع للاستعداد للقمة بعد خروجه من الدوري الأوروبي، أما إنتر فيستضيف اينتراخت فرانكفورت في إياب دور 16 بالمسابقة القارية، اليوم الخميس.

كما أفلت مدرب ميلان جينارو غاتوزو من الإيقاف بعد طرده في مباراة ضد كييفو، يوم الثلاثاء، ليتم الاكتفاء بتغريمه وتحذيره.

وصعد ميلان للمركز الثالث ليزيح إنتر ويبدو في طريقه لإنهاء صيامه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد خمسة مواسم.

ويملك ميلان 51 نقطة بفارق نقطة عن إنتر الرابع في الترتيب، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال وأي تعثر قد يفتح المجال للفرق خلفهما للتقدم مثل روما (47 نقطة) وتورينو وأتلانتا (44) ولاتسيو (42).

ويأتي الغريمان خلف المتصدر يوفنتوس الذي يملك 75 نقطة من 27 مباراة، ويحتاج إلى 15 نقطة فقط للتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي، ويحل يوفنتوس ضيفًا على جنوة يوم الأحد.

ولفترة طويلة بدا أن إنتر سيتأهل بسهولة لدوري الأبطال مقابل معاناة ميلانو، لكن الأوضاع تغيرت تمامًا.

وعثر ميلان على هداف موثوق به بعد أن حل بيانتك محل غونزالو هيغواين، بينما خسر إنتر جهود هدافه حتى الآن على الأقل.

ولم يلعب ماورو إيكاردي هداف إنتر في الدوري في آخر أربعة مواسم منذ سحب شارة القيادة منه قبل شهر؛ بسبب المماطلة في مفاوضات تجديد عقده.

وإذا تم التوصل لحل لأزمة إيكاردي قبل يوم الأحد ستكون أمامه فرصة للعب، وإن بدا الأمل ضئيلًا في حدوث ذلك.

وكان يُنظر إلى إنتر كمنافس حقيقي ليوفنتوس في بداية الموسم، لكنه لم يتحلَ بالثبات وتعرض لهزائم أمام ساسولو وبارما وبولونيا، ما دفع المدرب لوتشيانو سباليتي لحث لاعبيه على القيام بعملهم على أكمل وجه.

وقال بعد الفوز على سبال يوم الأحد: ”أتوقع من الفريق أن ينهض وأن يتأقلم مع كل موقف، سواء أمام اينتراخت فرانكفورت أو ميلان، يجب أن نتعلم من الأخطاء وألا نشكك في مستقبلنا“.