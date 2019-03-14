عارضة أزياء فنزويلية تكشف عن رهان مثير مع كريستيانو رونالدو (شاهد)

كشفت عارضة أزياء فنزويلية عن رهان كان بينها وبين كريستيانو رونالدو طالب خلاله ”بعضها“ في منطقة حساسة حال تسجيله هدفًا في مباراة كانت تحضرها في المدرجات، حينما كان لاعبًا في ريال مدريد.

وسجل المهاجم البالغ عمره 34 عامًا، ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال للمرة الثامنة بفضل ضربتي رأس وهدف من ركلة جزاء ليحوّل يوفنتوس خسارته 2-صفر في ذهاب دور الستة عشر إلى انتصار بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد.

وزعمت ألكسندرا منديز عارضة الأزياء الفنزويلية أنها تلقت رسالة جنسية من رونالدو عبر تطبيق ”واتس آب“ راهنها خلالها على ”عضها“ في منطقة حساسة في حالة هز الشباك في إحدى المباريات قبل ثلاث سنوات، حينما كان في ريال مدريد.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن ألكسندرا قولها إنها تلقت رسالة خاصة عبر انستغرام من هداف يوفنتوس الحالي، طلب خلالها الحصول على رقم هاتفها وبعدها أرسل لها عدة صور ”سيلفي“ له قبل أن يتفقا على الرهان.

وأبلغت قناة ATV البيروفية أنه لم يحدث أي شيء بينهما، رغم لقائهما وجهًا لوجه ولم تظهر هذه الرسائل بينهما إلا الآن، حيث كان رونالدو يلعب في ريال مدريد حينها، ولم يقابل صديقته الحالية جورجينا رودريغيز.

وقالت منديز ”لم يحدث أي شيء بيننا حينما التقينا بعد المباراة. كان ذلك قبل ثلاث سنوات وأكثر وقبل أن يرتبط بجورجينا“.