بعد هاتريك رونالدو في أتلتيكو مدريد.. ارتفاع أسهم يوفنتوس 20% في البورصة

ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 %، بعدما قلب تأخره بهدفين في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز كبير في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كان بطله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بعد افتتاح بورصة ميلانو قفز سهم يوفنتوس بنسبة 23%، قبل أن يصل ارتفاعه إلى 17.09% صباحًا.

وأثبت رونالدو (34 عامًا) أنه لا يزال قيمة مضافة بتسجيله ثلاثية رائعة أبقت يوفنتوس في المسابقة، وذلك بعد قدومه صيفًا من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وقال رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يبلغ راتبه السنوي 31 مليون يورو: ”لهذا السبب اشتراني يوفنتوس، لمساعدته في مباريات مماثلة“.

ولم يحرز يوفنتوس لقب دوري الأبطال منذ 1996 عندما توج به للمرة الثانية في تاريخه، وحل وصيفًا مرتين في آخر 4 مواسم.