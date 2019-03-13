بعد بكائها في مدرجات مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. جورجينا رودريغيز توجه رسالة مؤثرة لكريستيانو رونالدو

حرصت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة مؤثرة إلى ”الدون“، بعدما قاد النجم البرتغالي فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، والتأهل بشكل مذهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعبرت ”رودريغيز“ عن سعادتها الكبيرة بتألق أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ووجهت له رسالة مؤثرة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ونشرت جورجينا صورة لرونالدو أثناء فترة طفولته، وعلقت عليها، قائلة: ”الفوز بثلاثة أهداف لا يسرقه أحد. تستحق ذلك (رونالدو) وليس فقط بفضل الأهداف التي سجلتها الليلة“.

وأضافت: ”أنت نموذج يحتذي به من يلعب معك في الفريق والمدرب وكل شخص. نحبك وندعمك في كل يوم“.

وكانت جورجينا رودريغيز متأثرة بشكل كبير أثناء مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إذ لمحتها الكاميرا في أكثر من مرة وهي تذرف الدموع فرحًا بتسجيل النجم البرتغالي الهدف تلو الآخر في مرمى الفريق الإسباني القوي أتلتيكو مدريد.

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– صديقة رونالدو: جورجينا رودريغيز تبكي فرحاً بعد تسجيل رونالدو الهدف !

الدعم عن حٌب هذا هو أعظم حٌب ♥️ pic.twitter.com/he3dAv2jeB — عدنان | 阿德南 (@Adnan8Mustafa) March 12, 2019

وعبر كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بتأهل يوفنتوس إلى الدوري المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وأكد النجم البرتغالي في تصريحات صحفية لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ أن يوفنتوس على الطريق الصحيح وأثبت أنه فريق قوي ويستحق التأهل إلى الدور المقبل.

يوفنتوس يعول بشكل كبير على كريستيانو رونالدو، من أجل قيادة الفريق إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائنه منذ سنوات.

ويأمل ”البيانكونيري“ أن تساعد خبرة النجم البرتغالي في ترجيح كفة الفريق الإيطالي في المباريات المقبلة، والتي ستتسم بصعوبة وندية أكبر فوق المستطيل الأخضر.