هاتريك كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لعبور أتلتيكو مدريد والصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0/3 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.
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ثلاثية رونالدو تطيح بأحلام أتليتكو مدريد الأسباني من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتؤهل اليوفنتوس لدور الثمانية . . #إرم_نيوز #رونالدو #أتليتكو_مدريد #يوفنتوس #دوري_أبطال_أوروبا #رياضة #لايك #تفاعل #أخبار #كرة_قدم #يوفنتوس_اتلتيكومدريد # Juventus # Atletico# Cristiano#JuveAtleti #Ronaldo# Juve #Atleti
وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفًا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.
وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو بهدفين دون رد ليتفوق يوفنتوس في مجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
يوفنتوس 1 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف كريستيانو رونالدو ???? ..“ pic.twitter.com/fwIFZve1AD
— ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩
دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 2 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف الثاني لـ يوفنتوس رونالدو ايضا ???????????????????????????????? ????????HD
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ttIQE4dL7J
— فهد وصل ولكن متأخر (@Glov404) ١٢ مارس ٢٠١٩
دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 3 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف الثالث يوفنتوس رونالدو هااااااااااااتريك من ركلة جزاء HD
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/i8r0e9t2P1
— فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩