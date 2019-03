هاتريك كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لعبور أتلتيكو مدريد والصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

View this post on Instagram

ثلاثية رونالدو تطيح بأحلام أتليتكو مدريد الأسباني من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتؤهل اليوفنتوس لدور الثمانية . . #إرم_نيوز #رونالدو #أتليتكو_مدريد #يوفنتوس #دوري_أبطال_أوروبا #رياضة #لايك #تفاعل #أخبار #كرة_قدم #يوفنتوس_اتلتيكومدريد # Juventus # Atletico# Cristiano#JuveAtleti #Ronaldo# Juve #Atleti