هاتريك كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لعبور أتلتيكو مدريد والصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0/3 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفًا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو بهدفين دون رد ليتفوق يوفنتوس في مجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يوفنتوس 1 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف كريستيانو رونالدو ???? ..“ pic.twitter.com/fwIFZve1AD — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 2 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف الثاني لـ يوفنتوس رونالدو ايضا ???????????????????????????????? ????????HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ttIQE4dL7J — فهد وصل ولكن متأخر (@Glov404) ١٢ مارس ٢٠١٩