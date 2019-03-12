أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. 3/0 للسيدة العجوز (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. 3/0 للسيدة العجوز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بجولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 27 ارتقى رونالدو عاليًا وسدد رأسية قوية في شباك الأتلتي.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني من رأسية قوية.

وفي الدقيقة 85 نجح رونالدو في إحراز ”هاتريك“ وأضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ويسعى يوفنتوس لحسم الفوز على حساب أتلتيكو مدريد، من أجل التأهل لربع النهائي بالبطولة القارية التي يبحث عن تحقيق لقبها ”السيدة العجوز“ بعد غياب.

يأمل يوفنتوس أن يحقق الريمونتادا، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد في لقاء الذهاب بإسبانيا.

ويسعى يوفنتوس للفوز بهدفين نظيفين أو بفارق 3 أهداف من أجل التأهل لربع النهائي وعبور عقبة أتلتيكو مدريد.

وتقابل الفريقان من قبل في نسخة 2014 بدور المجموعات، بعدما فاز أتلتيكو مدريد بهدف في إسبانيا وتعادلا في إيطاليا.

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