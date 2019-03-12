أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. 3/0 للسيدة العجوز (فيديو)

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بجولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 27 ارتقى رونالدو عاليًا وسدد رأسية قوية في شباك الأتلتي.

يوفنتوس 1 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف كريستيانو رونالدو ???? ..“ pic.twitter.com/fwIFZve1AD — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩

وأضاف رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني من رأسية قوية.

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 2 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف الثاني لـ يوفنتوس رونالدو ايضا ???????????????????????????????? ????????HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ttIQE4dL7J — فهد وصل ولكن متأخر (@Glov404) ١٢ مارس ٢٠١٩

وفي الدقيقة 85 نجح رونالدو في إحراز ”هاتريك“ وأضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء.

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 3 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف الثالث يوفنتوس رونالدو هااااااااااااتريك من ركلة جزاء HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/i8r0e9t2P1 — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

ويسعى يوفنتوس لحسم الفوز على حساب أتلتيكو مدريد، من أجل التأهل لربع النهائي بالبطولة القارية التي يبحث عن تحقيق لقبها ”السيدة العجوز“ بعد غياب.

يأمل يوفنتوس أن يحقق الريمونتادا، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد في لقاء الذهاب بإسبانيا.

ويسعى يوفنتوس للفوز بهدفين نظيفين أو بفارق 3 أهداف من أجل التأهل لربع النهائي وعبور عقبة أتلتيكو مدريد.

وتقابل الفريقان من قبل في نسخة 2014 بدور المجموعات، بعدما فاز أتلتيكو مدريد بهدف في إسبانيا وتعادلا في إيطاليا.