أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. ”رونازيدو“ في ريال مدريد؟

شكلت عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد بعد استقالته قبل 9 أشهر الخبر الأهم في أغلب الصحف الرياضية العالمية، والتي وصفته بالمنقذ لأزمة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.

كما اهتمت الصحف بلقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، حيث يسعى الفريق الإيطالي بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الريمونتادا.

كما كان لمستقبل عدة نجوم مكان في الصحف الرياضية، ومنهم الألمانيان إلكاي غوندوغان وليروي ساني والتشيلي ألكسيس سانشيز.

الصحف الإسبانية

ماركا

شكلت عودة زيدان لتدريب ريال مدريد العنوان الأبرز لصحيفة ماركا؛ إذ كان عنوانها الرئيس من تصريحاته “ سنحاول أن نغير العديد من الأشياء ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، مؤكدة أن الفريق الإسباني مطالب بالصمود للفوز بورقة التأهل.

سبورت

بدورها اهتمت الصحيفة الكاتالونية بعودة زيدان لريال مدريد ووصفته بـ“ المنقذ “ مؤكدة أن فلورنتينو بيريز لجأ لزيدان لينقد الفريق من الأزمة.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وأولمبيك ليون في دوري الأبطال، وتحدثت عن الفرصة الجديدة للبرازيلي كوتينيو للتألق.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، وأكدت أن الفريق الإسباني يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو اللاعب الذي يجب التصدي له.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة الكاتالونية بتمديد برشلونة لعقد مدافعه جوردي ألبا، مؤكدة تصريحه ”أنه يرغب في البقاء في الفريق 20 سنة“.

كما اهتمت بدورها بعودة زيدان لتدريب ريال مدريد، وكتبت عنوانًا يجمع بين زيزو ورونالدو :“ رونازيدو “ في إشارة أيضًا لإمكانية عودة النجم البرتغالي، كانت ”فرانس فوتنبول“ أشارت أيضًا لإمكانية عودة رونالدو.

الصحف الإنجليزية

ذا صن

الصحيفة الإنجليزية اهتمت بمستقبل التشيلي ألكسيس سانشيز، مؤكدة أنه أخيرًا أصبح بإمكانه الرحيل عن مانشستر يونايتد.

كما أكدت الصحيفة، أن أولي جونار سوسكاير يرغب في التخلص من اللاعب.

فيما اهتمت أيضًا بمستقبل الثنائي الألماني إلكاي غوندوغان وليروي ساني، مؤكدة أن بيب غوارديولا يرغب في الحفاظ عليهما.

الصحافة الإيطالية

لاغازيت ديل سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بلقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وأسلحة اليغري لتحقيق الريمونتادا، وعلى رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي ماندزوكيتش.

كما اهتمت مبكرًا بديربي الغضب، والذي يجمع ميلان الثالث وأنتر ميلانو الرابع، والفارق بينهما نقطة واحدة في ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بدورها بقمة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وكتبت “ الفوز “ كما تحدثت عن الخطة المحتملة لأليغري 3-5-2 لتحقيق الريمونتادا وسط غياب البرازيلي دوغلاس كوستا.

كما تحدثت عن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد وتلاشي الضغط على أليغري.

من جهة أخرى تحدثت عن الفوز الأول لكلاوديو رانييري برفقة روما وقالت :“ الشعراوي وستشيك والفار يمنحون الفوز لروما .“

الصحف الفرنسية

ليكيب

بدورها اهتمت الصحيفة الفرنسية بعودة زيدان لتدريب ريال مدريد، وكتبت عنوان :“ زيدان بكل قوة ”.

كما تحدثت عن مواجهة برشلونة وأولمبيك ليون وكتبت :“ المفاجأة في رأس أولمبيك ليون ”.

واهتمت بلقاء ديجون وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وأكدت أن الفريق الباريسي يظهر بعد العاصفة التي رمت به خارج دوري الأبطال.