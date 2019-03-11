احتاجت نصف ساعة.. هبوط صعب لطائرة أتلتيكو مدريد في مطار تورينو

هبطت طائرة أتلتيكو مدريد بصعوبة في مطار تورينو نتيجة الأحوال الجوية الصعبة والتي ميزتها الرياح القوية وأدت لتحويل اتجاه عدة طائرات من تورينو نحو ميلان وروما.

وبحسب صحيفة ماركا، احتاج ربان طائرة أتلتيكو مدريد لحوالي نصف ساعة ليتمكن من النزول في مطار تورينو وهو ما دفع كل لاعبي الفريق للوقوف والتصفيق بقوة للربان الذي هبط بالطائرة في سلام.

ورغم الأحوال الجوية سافر أتلتيكو مدريد نحو تورينو مباشرة بدلًا من النزول في روما أو ميلان والتوجه برًا لتورينو.

ويواجه أتلتيكو مدريد غدًا الثلاثاء فريق يوفنتوس في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكان قد فاز ذهابًا 2-0.