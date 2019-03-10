سامبدوريا: غاسبريني مدرب أتلانتا صفع أحد المسؤولين خلال مباراة في الدوري الإيطالي

نفى جان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا صفعه لمسؤول في سامبدوريا، في الممر المؤدي إلى غرف الملابس، عقب طرده خلال انتصار فريقه 2/1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الأحد.

وذكرت تقارير لاحقة أن غاسبريني، الذي طرد خلال اللقاء الذي أُقيم على إستاد لويجي فيراريس التابع لسامبدوريا؛ بسبب احتجاجه على ركلة جزاء تم احتسابها لأصحاب الأرض، كان يسير في الممر المؤدي لغرف الملابس ليجد ماسيمو إينكا الأمين العام لنادي سامبدوريا في طريقه.

وقال غاسبريني خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”أعرف إينكا جيدًا وكان في مواجهتي وسد الطريق أمامي، دفعته برفق جانبًا“.

”هذا ما حدث…البقية مجرد أغنية كبيرة ورقص“.

ومع ذلك فإن سامبدوريا منح رواية مختلفة، وقال أنطونيو رومي مدير النادي: ”لم يكن هناك أي غناء أو رقص أو استفزاز، كان هناك شهود أخبروني أنها كانت هناك صفعة، وسيقوم الاتحاد بمهمته“.

ومنح دوفان زاباتا أتلانتا التقدم بعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني مسجلًا هدفه رقم 17 هذا الموسم، قبل أن يحصل سامبدوريا على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد تعرض جاستون راميريز للعرقلة إثر التحام من أليخاندرو غوميز.

وبدا أنها ركلة جزاء غير مؤكدة، وغضب غاسبريني بسبب عدم رؤية الحكم للإعادة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد على جانب الملعب.

وسجل فابيو كوالياريلا هدفه رقم 20 هذا الموسم، ليصبح هداف دوري الدرجة الأولى إلى الآن، لكن أتلانتا انتزع الثلاث نقاط بعد أن حوّل روبن جوزينز الكرة نحو الشباك من زاوية ضيقة في الدقيقة 77.

وأبقى الفوز أتلانتا في المركز السابع برصيد 44 نقطة متراجعًا بفارق 6 نقاط خلف آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.