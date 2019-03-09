تقرير: بيب غوارديولا يوافق على تدريب يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا وافق على تولي تدريب يوفنتوس الإيطالي، خلفًا لماسيمليانو آليغري.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن يوفنتوس قدّم عرضًا لغوارديولا يمتد لـ 4 أعوام، وأن الاتفاق بين الطرفين تم شفهيًا.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن مغادرة بيب غوارديولا لن تلقى ترحيب مشجعي مانشستر سيتي، الذين يعوّلون على المدرب الإسباني لقيادة الفريق إلى منصات التتويج، وبالتحديد دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي تحت قيادة غوارديولا، ويسعى الفريق للفوز باللقب الثاني في الدوري الإنجليزي منذ وصوله إلى إنجلترا العام 2016.

ويتردد أن العلاقة توترت بين ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس وإدارة الفريق؛ بعد خسارة الفريق 0/2 أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وسبق لغوارديولا أن قاد نادي برشلونة، وأحرز معه لقب الدوري الإسباني 3 مرات، إلى جانب لقبين في دوري أبطال أوروبا، وغيرها العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، ومنذ انتقل إلى بايرن ميونخ، وقاده إلى 3 ألقاب متتالية في الدوري الألماني، لكنه فشل في قيادته للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يوفنتوس عن لقب قاري طال انتظاره، إذ يعود آخر تتويج له في دوري أبطال أوروبا إلى موسم 1995/1996.