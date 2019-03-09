ماسيميليانو آليغري يحسم مستقبله مع يوفنتوس ويثق في تخطي أتلتيكو مدريد

أكد ماسيميليانو آليغري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، أن مستقبله ليس مرتبطًا بلقاء أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال لأن علاقته جيدة مع الإدارة ويرغب في البقاء مدربًا الموسم المقبل.

وقال آليغري بعد الفوز على أودينيزي: ”مصيري مرتبط بلقاء أتلتيكو؟ إنه استنتاج خاطئ لدي علاقة جيدة مع الإدارة، إذن توقفوا عن صنع الأخبار“.

وأضاف المدرب الإيطالي ”أشعر بسعادة كبيرة في يوفنتوس. نحن في الطريق نحو اللقب الثامن على التوالي في الدوري، وفزنا سابقًا بلقب السوبر الإيطالي، سنلعب لقاء الثلاثاء بفرح ورغبة في الفوز والتأهل، وأنا واثق من لقاء أتلتيكو مدريد، قضيت 5 سنوات هنا وأرغب في البقاء، لكن، ننتظر المستقبل“.

وأكد مدرب يوفنتوس أن فريقه سيقاتل للتأهل لدور ربع نهائي دوري الأبطال، وقال: ”حين تكون مطالبًا بلعب لقاء مهم تحتاج للكثير من التكتيك، ومع اللاعبين نحن جاهزون“.

وأضاف حول نتيجة لقاء فريقه أمام أودينيزي ”مع هذه النتيجة نحن متأهلون، لكن لقاء أتلتيكو سيكون مغايرًا، نحن قادرون على تقديم لقاء كبير، ومن بعد نتمنى أن يساعدنا الحظ، وفي انتظار ذلك دعونا نفكر في هذه النتيجة. اللاعبون قدموا عملًا جيدًا، يجب أن نصل للنهاية، ونحن قادرون على حمل لقبين، نحتاج للفوز بـ 5 لقاءات ونتوج باللقب. الوصول لـ 75 نقطة جيد مع بقاء 11 لقاء للنهاية“.