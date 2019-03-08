يوفنتوس يكتسح أودونيزي برباعية ويحلّق بعيدًا بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل فريق يوفنتوس التحليق منفردًا بقمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، واكتسح ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف لهدف، في افتتاح مباريات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وتقدم يوفنتوس بهدفين خلال الشوط الأول عن طريق الإيفواري مويس كين في الدقيقتين 11 و39 من زمن اللقاء.

وزاد من غلته بهدفين خلال الشوط الثاني عبر الألماني إيمري تشان من ضربة جزاء، والفرنسي بلاز ماتويدي في الدقيقتين 67 و71 من زمن المباراة.

فيما جاء هدف أودينيزي الوحيد عن طريق كيفين لاسانيا في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

يوفنتوس 4 × 1 اودينيزي | اهداف المباراة pic.twitter.com/2jyffmJ3Zj — ًًًُ (@gG9JfmnP4iAFBQf) ٨ مارس ٢٠١٩

وبهذه النتيجة، يحلّق اليوفي على القمة برصيد 75 نقطة بفارق 19 نقطة عن نابولي، فيما تجمّد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.