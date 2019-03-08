موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتعديلات التي أدخلت عليها‎

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا والتي ستُجرى، يوم الجمعة المقبل، في مدينة نيون السويسرية، وسيتم الكشف عن قرعة دور الثمانية وحتى النهائي.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن موقع الاتحاد الأوروبي قوله إن القرعة ستُجرى، يوم الجمعة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، في مدينة نيون، وسيتم سحب قرعة دور الثمانية وقبل النهائي وحتى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، على عكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية.

وكان الاتحاد الأوروبي يقيم حفلًا خاصًا لقرعة دور الـ8، وحفلًا خاصًا لقرعة الدور قبل النهائي، ولكن تم تغيير ذلك بدمج الحفلين في قرعة وحفل واحد.

وتأهل بالفعل إلى دور الثمانية أياكس أمستردام الهولندي، ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان، وبورتو البرتغالي.

ولن تكون هناك أي قيود على القرعة، حيث إنه من الممكن أن يلتقي فريقان من بلد واحد، وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل قبل سحب القرعة.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي التاسع والعاشر من أبريل/نيسان والعودة يومي 16و17 من الشهر ذاته، بينما ستُقام مباراتا قبل النهائي يومي 30 أبريل /نيسان، والأول من مايو/آيار، والعودة بعدها بأسبوع واحد، والنهائي في الأول من يونيو/حزيران في مدريد.

موعد قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 15 مارس 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.

وستُقام القرعة في مدينة نيون السويسرية

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

سيتم بث القرعة على شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ الرياضية المفتوحة.