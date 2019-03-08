رسميًا.. كلاوديو رانييري مدربًا جديدًا لنادي روما الإيطالي (شاهد)

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين كلاوديو رانييري مدربًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا لإوزيبيو دي فرانشيسكو، الذي أقيل عقب إقصاء فريق العاصمة الإيطالي من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وكان رانييري توجه هذا الصباح إلى روما، وخضع للفحوصات الطبية اللازمة، ووقع على عقده كمدير فني جديد لـ“الذئاب“.

وسبق لرانييري تدريب روما لموسم ونصف الموسم بين 2009 و2011، وقاده لاحتلال المركز الثاني في موسم 2009-2010، بعدما كان يتصدر الترتيب في الدوري حتى الرمق الأخير.

وينتهي عقد رانييري في 30 يونيو/ حزيران 2019.

وتعد هذه المحطة هي الثانية لرانييري مع روما الذي سبق وتولى مسؤوليته لعامين منذ أول سبتمبر 2009 وحتى 20 فبراير 2011 دون أن يحقق معه أي لقب، رغم أنه كان قريبًا من درع الكالتشيو في 2010 قبل أن يقتنص إنتر اللقب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وأقيل المدرب المخضرم صاحب الـ67 عامًا أواخر الشهر الماضي من تدريب فولهام الإنجليزي، ضمن مسيرة ضخمة شهدت تدريبه للعديد من الأندية كنابولي، يوفنتوس، ليستر سيتي، فالنسيا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، إنتر ميلانو، وموناكو من بين فرق أخرى، إضافة لمنتخب اليونان.

وكان دي فرانشيسكو قد ودع أيضًا مع روما بطولة كأس إيطاليا بعد الخسارة المذلة أمام فيورنتينا 7-1 في ربع النهائي.