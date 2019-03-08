رسميًا.. مونشي يلحق بدي فرانشيسكو خارج روما (صورة)

أعلن نادي روما الإيطالي، الجمعة، رسميًا، رحيل المدير الرياضي، الإسباني رامون رودريغيز ”مونشي“، بعدما توصلا لاتفاق بنهاية للعلاقة الاحترافية بينهما.

ووجه روما الشكر إلى مونشي على ما قدّمه أثناء فترة وجوده داخل ذئاب روما.

وقال جويدو فينغا، المدير التنفيذي لروما، للموقع الرسمي لروما: ”أريد أن أوجه الشكر لمونشي على تفانيه في العمل، خلال الفترة التي قضاها في النادي، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل“.

من جهته قال مونشي: ”أود أن أشكر رئيس النادي وموظفيه واللاعبين وكذلك الجماهير، على دعمهم لي خلال الفترة التي أمضيتها في النادي، أتمنى لروما أن يحقق الكثير من النجاح في المستقبل“.

وأوكل روما المهمة إلى فريدريك ماسارا خلفًا لمونشي.

ويأتي انفصال روما ومونشي بعد أقل من يوم عن انفصال روما عن مدربه دي فرانشيسكو، عقب وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

وتشير تقارير إلى أن مونشي سينتقل إلى نادي آرسنال الإنجليزي، عقب رحيله عن روما.

L’#ASRoma e Monchi raggiungono un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo. Il dirigente: “Ringrazio il Presidente, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi“ ➡️ https://t.co/li8TiUsscL pic.twitter.com/40TfHbtsPj — AS Roma (@OfficialASRoma) ٨ مارس ٢٠١٩