إليك أبرز عناوين الصحف الرياضية حول العالم هذا الصباح.. مورينيو أم زيدان إلى ريال مدريد؟

شكلت أزمة ريال مدريد الحدث الأبرز في الصحف الرياضية العالمية، وخلاف القائد سيرجيو راموس والرئيس فلورنتينو بيريز، وتضارب الأخبار حول مصير سانتياغو سولاري، والمدرب الجديد للفريق بين زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو ووصفتها بـ “ المعركة الكبيرة “ .

كما اهتمت الصحف بالرياضة النسائية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ونتائج ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي .

واهتمت الصحف بإقصاء باريس سان جيرمان، وخسارة آرسنال ومصير يوفنتوس المنتظر بعد لقاء الإياب أمام أتلتيكو مدريد.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة الإسبانية بأزمة ريال مدريد وخلاف راموس والرئيس فلورنتينو بيريز، بعد لقاء أياكس ورد العميد بكونه مستعدًا للرحيل في حال حصوله على كافة مستحقاته وكتبت : المعركة الكبيرة“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي، بعدما اقترب فريق فياريال من التأهل بعد فوزه خارج ملعبه على سان بيترسبورغ الروسي، والفوز الصعب لفالنسيا في ملعبه أمام كراسندور الروسي، وتعادل إشبيلية في ملعبه أمام سلافيا براغ، وهما فريقان في حاجة للتأهل من خارج ملعبها في الإياب.

سبورت

استغلت الصحيفة الكاتالونية اليوم العالمي للمرأة؛ للحديث عن الفرق النسائية لبرشلونة، ونشرت صورة تجمع أبرز اللاعبات على صفحتها الأولى.

كما اهتمت الصحيفة بدورها بأزمة ريال مدريد وخلاف راموس وفلورنتينو بيريز ، وتحدثت عن عودة ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين.

موندو ديبورتيفو

بدورها اهتمت الصحيفة الكاتالونية بخلاف راموس والرئيس فلورنتينو بيريز مؤكدة أن الأجواء متوترة في الفريق، كما تحدثت عن أزمة المدرب الجديد، والتي تتراوح بين زيدان ومورينيو.

كما اهتمت الصحيفة بالرياضة النسوية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وتحدثت عن خطة برشلونة للتعاقد مع دي ليخت عميد أياكس الهولندي.

الصحافة الإيطالية

لاغازيت ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن إقصاء روما بضربة جزاء في الدقيقة 117 من طرف بورتو في دوري الأبطال، والجذل الذي شهده اللقاء واحتجاجات الفريق الإيطالي ضد التحكيم.

كما تحدثت عن أزمة إنتر ميلان ومهاجمه ماورو إيكاردي وكتبت ”مؤشرات للسلام“ في إشارة للاجتماع الذي جمع الإدارة واللاعب وزوجته وكيلة أعماله .

وكتبت حول ما ينتظر يوفنتوس تقريرًا عنوانه :“يوفنتوس 5 أيام من أجل 5 أجوبة“ من أليغري لكريستيانو رونالدو.

كما تحدثت الصحيفة عن الحظ السيئ لبوفون الذي خرج مرة أخرى من دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي على يد مانشستر يونايتد.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة من خلال ملف حول يوفنتوس الجديد في الموسم القادم في ظل التقارير التي تتحدث عن رحيل المدرب ماسيميليانو آليغري وجلب عدة لاعبين في الصيف أولهم كان أرون رامسي لاعب آرسنال الحالي في صفقة انتقال حرة.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الفرق الإيطالية في الدوري الأوروبي، حيث اقترب نابولي من دور ربع النهائي بعد الفوز العريض 3-0 أمام ريد بول سالزبورغ، وعودة أنتر ميلانو بالتعادل السلبي من فرانكفورت .

الصحافة البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام في وضع دمية في كرسي دكة البدلاء بدلًا منه بعد قرار إيقافه لقاءين للإحتجاج على التحكيم والتي اعتبرها ظالمة.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريح حاتم بن عرفة وسخريته من أوناي إيمري بعد خسارة آرسنال أمام رين الفرنسي 3-1 في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي .

واهتمت الصحيفة بالتحقيق الذي فتحه الويفا ضد مانشستر سيتي بشأن خرق قانون اللعب المالي النظيف، وأجرت حوارًا مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمدرب الحالي لغلاسكو رونجرز.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بفريق رين الذي حقق فوزًا كبيرًا على آرسنال 3-1 في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي وكتبت :“رين إنه مدفع“.

كما اهتمت بأزمة باريس سان جيرمان بعد الإقصاء من دوري الأبطال مؤكدة أن رئيس الفريق الخليفي يوجد في المراكز الأمامية للأزمة.