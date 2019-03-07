صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق يوفنتوس مع مارسيلو لاعب ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”لا ستامبا“ الإيطالية في تورينو، اليوم الخميس، أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد لمدة المواسم الأربعة المقبلة.

وسيصبح الدولي البرازيلي أحد أعلى المدافعين أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 12 مليون يورو سنويًا.

وخسر مارسيلو مكانه في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي منذ تولي سانتياغو سولاري مسؤولية تدريب الفريق عقب إقالة جيولين لوبتيغي، وقد أبدى غضبه من هذا الوضع.

وأبدى المدافع المخضرم رغبته في الرحيل عن النادي حالة البقاء على مقاعد البدلاء، وقد أكدت الصحيفة الإيطالية الأمر بتوصل ”السيدة العجوز“ لاتفاق مع مارسيلو، لتصبح شائعات انضمامه إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو حقيقة.

وودّع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ 16، ليفقد لقبه الذي أحرزه في آخر 3 سنوات.

وانضم مارسيلو، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى ريال مدريد في نوفمبر 2006، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.

وشارك المدافع البرازيلي مع ريال مدريد 476 مباراة، سجل فيها 36 هدفًا، وصنع 88، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس إسبانيا.