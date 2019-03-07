روما يوجه بوصلته نحو ماورسيو ساري لانتشال الفريق من كبوته

يرغب نادي روما الإيطالي في التعاقد مع ماورسيو ساري، المدير الفني الحالي لفريق تشيلسي الإنجليزي، من أجل تولي قيادة فريق العاصمة خلال الموسم القادم.

وتأتي الرغبة في تعيين ساري بعد النتائج السيئة للفريق بالفترة الحالية محليًا وأوروبيًا.

وخرج روما أمام بورتو من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف، مع ابتعاده عن مراكز الصدارة هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ليصبح دي فرانشيسكو على حافة الإقالة.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“، اليوم الخميس، تقريرًا قالت فيه إن إدارة روما تنوي إقالة الثنائي دي فرانشيسكو ومونشي في أقرب وقت، مع إعطاء ساري صلاحيات كاملة لتغيير شكل الفريق داخل الملعب وخارجه.

الجدير بالذكر أن ساري أيضًا يواجه شبح الإقالة مع تشيلسي، خصوصًا في حالة عدم صعوده إلى دوري الأبطال بالموسم القادم.