خيانة أليغري تشعل الأجواء.. هل تتخذ إدارة يوفنتوس قرار إقالته قبل مباراة أتلتيكو مدريد؟

اشتعلت الأجواء داخل أروقة نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل الموقعة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر يوفنتوس ذهابًا على ملعب ”واندا متروبوليتانو“ في مدريد بهدفين نظيفين، مما يصعّب مهمة البيانكونيري في لقاء الإياب على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو.

وقالت صحيفة ”ليبيرو“ الإيطالية، إن العلاقة بين المدرب ماسيمليانو أليغري والإدارة العليا لنادي يوفنتوس تشهد حالة توتر غير مسبوقة.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته، اليوم الخميس،:“التقى أليغري مع رئيس نادي إنتر ميلان بيبي ماروتا، للتفاوض حول التعاقد مع أليغري الموسم المقبل، خلفًا لمدرب النيراتزوري الحالي لوتشيانو سباليتي، وهو اللقاء الذي أثار غضب رئيس نادي يوفنتوس أندريا أجنيلي“.

وتابعت بقولها:“غضب رئيس اليوفي وصل إلى حد التهديد بإقالة أليغري فورًا، ودون انتظار لمباراة أتلتيكو مدريد“.

وأردفت قائلة:“رحيل أليغري عن يوفنتوس أصبح مسألة وقت فقط، بعد 5 سنوات قضاها المدرب برفقة اليوفي، وبدأت الإدارة في التفاوض مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق الموسم المقبل، حيث تنحصر الخيارات بين الثلاثي: أنطونيو كونتي، والإسباني بيب غوارديولا، والفرنسي زين الدين زيدان“.