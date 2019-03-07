إيسكو نجم ريال مدريد يطلب من مديري أعماله التفاوض مع ناديين.. تعرف عليهما

قالت تقارير صحفية إيطالية إن الإسباني إيسكو حسم موقفه من البقاء مع ناديه ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن إيسكو أبلغ المقربين منه أنه قرر الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، بعد التجاهل الذي يتعرض له على يد المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، منذ توليه المسؤولية خلفًا للمدرب المقال جوليان لوبتيغي.

وخرج إيسكو من قائمة ريال مدريد في مباراته الأخيرة أمام أياكس أمستردام الهولندي، التي خسرها الريال 1-4 على ملعب سانتياغو برنابيو، وخرج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الإيطالي في تقرير نشره اليوم الخميس: ”التقى إيسكو مع خوزيه مانويل سانشيز، الذراع الأيمن لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بعد مباراة أياكس، وأعرب عن استيائه الشديد لموقفه في النادي الملكي، واشتكى من الطريقة المهينة التي يتعامل بها سولاري معه“.

وتابع بقوله: ”تحدث إيسكو مع مديري أعماله، وأبلغهم أنه قرر الرحيل عن ريال مدريد، وطالبهم بفتح قنوات الاتصال مع نادي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث أبدى الناديان رغبتهما في ضمه بعد نهاية الموسم الجاري“.

ويعمل المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي منذ فترة طويلة على التواصل مع وكلاء إيسكو، لبحث انضمامه إلى اليوفي مع بداية الموسم الجديد، وبالفعل، كانت هناك العديد من نقاط الاتفاق بين الطرفين، وأصبحت الأمور أكثر سهولة حاليًا، في ظل وضع إيسكو داخل ريال مدريد، ووصوله إلى نقطة اللاعودة.