أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. ”الكابوس“ (صور)

تصدَّر مانشستر يونايتد عناوين الصحف العالمية، بعدما حقق ما يشبه المعجزة في باريس وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته على أرضه ذهابًا 2-0 وغياب 10 لاعبين عن صفوفه بسبب الإصابة والإيقاف.

كما لازالت أزمة ريال مدريد تتصدر الصحف والقرارات المنتظرة من فلورنتينو بيريز، وتصدر عدة نجوم الصحف العالمية، منهم فرانكي دي يونغ نجم أياكس الحالي وبرشلونة القادم.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة المدريدية بعودة زيدان لتدريب ريال مدريد والأخبار التي تتحدث عن الموضوع وإمكانية بناء فريق جديد حول الأسطورة الفرنسي.

كما تحدثت عن رغبة أتلتيكو مدريد في خطف دي ليخت من برشلونة والفرق الأوروبية الكبرى.

سبورت

خصصت سبورت صفحتها الأولى لنجم أياكس دي لخيت، وأكدت أن برشلونة يرغب في التعاقد معه بقوة بعد إقصائه ريال مدريد برفقة فريقه الحالي أياكس.

كما اهتمت بإقصاء باريس سان جيرمان وكتبت :“ ريمونتادا جديدة تطيح بباريس سان جيرمان “ واهتمت بمستقبل فلورنتينو بيريز في ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بنجمي أياكس فرانكي دي يونغ الذي تعاقد معه برشلونة، ودي ليخت الذي يسعى برشلونة للتعاقد معه، بعدما تمكنا من إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال.

كما اهتمت الصحيفة بفوز جيرونا بكأس السوبر الكاتالوني، وإقصاء باريس سان جيرمان على يد مانشستر يونايتد.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت“ ذا صن ”بمعجزة مانشستر يونايتد الذي قلب كل المعطيات وأقصى باريس سان جيرمان، رغم خسارته على أرضه 2-0 لكنه فاز إيابًا 3-1 وكتبت “ ماركة للفوز “ في إشارة للتاريخ الكبير للفريق الإنجليزي.

الصحف الإيطالية

لاغازيت ديل سبورت

عادت الصحيفة الإيطالية لإقصاء ريال مدريد أمام أياكس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، واعتبرت أن سقوط البطل كان مذلًّا.

كما اهتمت بمستقبل الثنائي بيانتيش وديابالا في يوفنتوس، وأزمة إيكاردي مع إنتر ميلان بعد اجتماع الإدارة معه برفقة وكيلة أعماله وزوجته.

توتو سبورت

اهتمت توتو سبورت بإقصاء روما أمام بورتو، وسوء حظ الحارس الأسطورة جيانلويجي بوفون مع دوري الأبطال بعد إقصاء باريس سان جيرمان على يد مانشستر يونايتد.

كما اهتمت الصحيفة بالمدرب القادم ليوفنتوس، بعد الأخبار التي تداولتها تقارير إعلامية حول رغبة زيدان في العودة لريال مدريد، وتساءلت: مَن يدرب الفريق؟، مع صورة للثنائي أنطونيو كونتي وزين الدين زيدان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة الفرنسية اعتبرت إقصاء باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد بمثابة ”كابوس“ ووصفت اللقاء أنه:“ مرة أخرى كان قاسيًا جدًّا .“ في إشارة لكون الفريق الباريسي خرج رغم سيطرته على اللقاءين ذهابًا وإيابًا.