بورتو البرتغالي يلدغ روما في الوقت الإضافي ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

كرّس بورتو البرتغالي عقدته لروما الإيطالي وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-1) الأربعاء على ملعب ”دو دراغاو“ في بورتو في إياب ثمن النهائي.

فشل روما في تأمين فوزه 2-1 ذهابًا وتخطي ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما كان بلغ نصف النهائي الموسم الماضي

وسجل البرازيلي تيكينيو سواريش (26) والمالي موسى ماريغا (52) والبرازيلي أليكس تيليس (117 من ركلة جزاء) أهداف بورتو، بينما سجل ودانييلي دي روسي (37 من ركلة جزاء) هدف روما الوحيد.

وبلغ بورتو البرتغالي ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2015.

دوري ابطال اوروبا | بورتو 1 × 0 روما | هدف اول بورتو مانولاس النكية ???????? ! HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/w3F88QfngE — فهد الابطال (@xxww1155) ٦ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | بورتو 1 × 1 روما | هدف التعادل روما دي روسي من ركلة جزاء في مرمى كاسياس HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/UP57UgUxgz — فهد الابطال (@xxww1155) ٦ مارس ٢٠١٩

روما 1 × 2 بورتو | هدف موسى ماريجا pic.twitter.com/b6nPRMS1Z7 — ــــــــــــــــــ (@s4hl1eUl2dqXREL) ٦ مارس ٢٠١٩