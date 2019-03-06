بورتو البرتغالي يلدغ روما في الوقت الإضافي ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بورتو البرتغالي يلدغ روما في الوقت الإضافي ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كرّس بورتو البرتغالي عقدته لروما الإيطالي وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-1) الأربعاء على ملعب ”دو دراغاو“ في بورتو في إياب ثمن النهائي.

فشل روما في تأمين فوزه 2-1 ذهابًا وتخطي ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما كان بلغ نصف النهائي الموسم الماضي

وسجل البرازيلي تيكينيو سواريش (26) والمالي موسى ماريغا (52) والبرازيلي أليكس تيليس (117 من ركلة جزاء) أهداف بورتو، بينما سجل ودانييلي دي روسي (37 من ركلة جزاء) هدف روما الوحيد.

وبلغ بورتو البرتغالي ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2015.

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