برنامج إيطالي يسخر من واندا نارا ويشبه إيكاردي بالكلب (فيديو)

سخر أحد البرامج الكوميدية الإيطالية من علاقة واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة ماورو إيكاردي باللاعب وكيفية السيطرة والهيمنة على أموره.

وظهرت ممثلة تشبه واندا في برنامج Cartellino Giallo الكوميدي وخلفها ممثل يرتدي قميص إنتر ميلان رقم تسعة ومربوطًا بحبل كالكلب وتعامله مثل الكلب.

وظهر حولها عدد من المشاركين في البرنامج، وكل منهم يرتدي قميص فريق من أندية الدوري الإيطالي، وبدا من خلال المشهد التمثيلي كيف أن نارا تسيطر بشكل تام على إيكاردي وتستغل وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الشهرة.

وأمسك الممثل الذي يقوم بدور إيكاردي بركبته، في إشارة إلى إصابته التي تشكك فيها إدارة إنتر وجماهيره كذلك.

ورفض إيكاردي البالغ عمره 26 عامًا الانضمام للفريق الذي يستعد لمواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي يوم الخميس، بداعي استمرار معاناته من إصابة في ركبته.

لكن السبب الحقيقي لرفض المهاجم الأرجنتيني الانضمام للفريق هو سحب شارة القيادة منه عقب مماطلته في توقيع عقد جديد مع النادي الإيطالي.

ولم يحضر إيكاردي اجتماعًا كان مقررًا يوم الثلاثاء، للتفاوض بشأن عقده الجديد، لتفتح وكيلة أعماله وزوجته نارا الباب أمام انتقاله للنادي الملكي.